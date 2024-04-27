王滬寧會見傅崐萁 稱兩岸應常來常往

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（中央社記者呂佳蓉北京27日電）中國大陸全國政協主席王滬寧下午在北京會見國民黨立法院黨團總召傅崐萁一行。王滬寧表示，傅崐萁和藍委在立法院新任期開啟之時到大陸訪問很不容易，很有誠意、有意義，並表示兩岸應該常來常往。

根據轉述，王滬寧27日下午在人民大會堂新疆廳會見傅崐萁一行人，他一一向來訪的17位國民黨立委握手致意表達歡迎。中國大陸國台辦主任宋濤陪同會見。

王滬寧說，「我們都是中國人，都屬於中華民族是一家人」，一家人就應該常來常往、經常交流，越走越近、越走越親。

他強調，中共總書記習近平在馬習二會上的講話，「在廣大同胞心中引起了強烈反響」，也為大陸進一步做好對台工作交流合作指明方向。

王滬寧說，要堅持九二共識、一個中國，反對台獨分裂活動和外部勢力干預，為台灣同胞一起謀福祉，為台海謀和平、為民族謀復興。

他向藍委們說，相信各位的努力，一定會在廣大的同胞中產生強烈反響，也會對兩岸關係發展產生積極意義。

王滬寧說，他剛問了一下，這次時間還是不多，看的地方比較少，希望大家多來多看，以後經常來。

傅崐萁表示，此行是帶著台灣的新民意，希望恢復到2016年以前，兩岸的大交流、大繁榮、大和平、大合作，讓台灣百工百業深深感受到兩岸是一家人。

傅崐萁說，看到過去兩岸8年的斷線，要再次表達台灣百工百業非常歡迎大陸同胞走進台灣、認識台灣、愛上台灣。

下午會見結束後，中共中央台辦晚上將在釣魚台國賓館宴請傅崐萁一行人。（編輯：楊昇儒）1130427