深偽變臉騙財手法增 刑事局籲親友建立通關密碼

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（中央社記者劉建邦台北7日電）刑事局今天表示，歹徒近期常用「深偽」手法進行詐騙，民眾除要有警覺性，也可與家人建立通關密碼，作為提供帳戶或密碼等個資的防範措施，並推出防「深偽」詐騙宣傳影片。

刑事警察局發布新聞資料指出，隨人工智慧（AI）快速發展，「深偽」合成影像衍伸為詐騙手法，建議民眾提早建立對影片及視訊的警覺性，並與親友建立通關密語，可透過共同活動進行測試。

刑事局表示，為提升民眾防「深偽」詐騙，推出宣導影片，示範如何判別詐騙集團，並分享國外使用「深偽」技術犯罪情境，包含複製受害人親友的影像及聲音進行勒索，甚至以極高逼真度複製親友聲音，要求被害人轉帳等內容。

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刑事局指出，社交媒體風潮盛行時代，個人資訊若未機警保護，容易遭盜取並遇到「深偽」詐騙手法，務必保護網路帳號密碼，否則帳戶被盜取，容易導致親友遭詐騙，自身權益也受害。

刑事局表示，若有親友以語音要求匯款至新帳戶，應謹慎應對，提高警覺。要了解新推出預防「深偽」犯罪宣導影片，可至CIB刑事警察局YouTube頻道搜尋「AI詐騙－月子篇」。（編輯：蕭博文）1130407