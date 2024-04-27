柯文哲：傅崐萁訪陸不合常規 陸方與國民黨有默契

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者郭建伸台北27日電）國民黨立法院團總召傅崐萁率團訪中，預告「重頭戲是週六」。民眾黨主席柯文哲今天受訪表示，立法院還在開會期間，傅崐萁特地率團到大陸去，坦白講不合常規，顯然大陸方面應該跟國民黨之間有某一種默契。

傅崐萁昨天率國民黨立委出發前往中國大陸訪問，媒體追問此次訪問行程細節，他三緘其口，但預告「重頭戲是週六」。

民眾黨今天舉行「台灣能源發展路徑與轉型論壇」，邀請學者專家探討能源議題。柯文哲受邀出席致詞，並於會前接受媒體聯訪。

柯文哲表示，今天是很詭異的日子，立法院還在開會期間，傅崐萁特地率團到大陸去，坦白講不合常規，顯然是大陸方面應該跟國民黨之間有某一種默契；但民眾黨是局外人，不曉得那個默契是什麼，後續還會觀察。

柯文哲表示，美中目前在降溫，因為中國失業太嚴重，經濟狀況不好，美國則面臨年底總統大選，雙方在現階段主觀上沒有意願要拉高對抗局勢。

柯文哲表示，中國可能會做出一些讓步，但要觀察是無條件讓步，還是會加一些條件，也很可能會開放陸生、陸客、農產品。他說，等大陸出招，再來看看怎麼應付。

民眾黨團總召黃國昌受訪表示，傅崐萁訪中是國民黨自己的家務事，但站在國家立場，雖然促進兩岸交流是好事，但維持台灣的尊嚴與對等是全體民眾的共識。（編輯：黃瑞弘）1130427