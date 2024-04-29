中國旅遊鬆綁限福建 王國材：開放幅度太小

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（中央社記者王承中台北29日電）中國宣布恢復福建居民到馬祖旅遊，交通部長王國材今天表示，樂見中方拋出善意也付出行動，但開放幅度太小，比想像差很多，6月是否解除禁團令還需經跨部會討論，期待兩岸能恢復到疫情前的交流。

國民黨立法院黨團總召傅崐萁26日率多位黨籍立委訪問中國，並表示希望陸方能開放陸客團，恢復過去和平繁榮的榮景。中國文旅部28日宣布，將率先恢復福建居民到馬祖旅遊，並在平潭到台灣的海上客運直航復航後，恢復福建居民赴台團隊旅遊。

立法院交通委員會今天審查道路交通管理處罰條例部分條文修正草案，邀請王國材列席。王國材會前受訪表示，樂見中方拋出善意也付出行動，但開放幅度比想像差很多，3年前中國各省居民都可以來台，有47個城市居民可以自由行，但昨天僅開放福建省居民到馬祖觀光，開放幅度太小。

王國材指出，過去小三通1年30萬人次，有9成都去金門，但這次中方開放的是比較少往來的馬祖，此善意跟期待差非常遠，期待兩岸能恢復到疫情前的交流。

對於6月是否解除組團赴中的禁團令，王國材表示，台灣已釋出善意，目前自由行都能前往中國觀光，而團客自3月1日至5月底，目前登記有4000團10萬人都能前往中國觀光，團客跟自由行部分均已釋出善意，但中方這次拋出的善意幅度太小，6月禁團令如何因應還需經跨部會討論。

國台辦喊話台灣開放更多海空直航，王國材指出，海空直航跟觀光息息相關，目前台灣開放15個直航點、13個包機點，但13個包機點到現在還沒有1台包機成行，如果兩岸觀光沒有全面開放，再通過哪一些航線也都是空機，這是一體兩面，息息相關。（編輯：謝佳珍）1130429