中國對台動作不斷 局部恢復陸客來台又加福建13條

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（中央社台北28日電）在中國文旅部宣布恢復福建居民赴馬祖旅遊的同時，福建省政府今天宣布新一批「惠台」13條措施，包括為台籍民眾代辦台灣健保醫療費用核退報銷、對馬祖民眾推出「福馬同城通」卡、設立「台商海峽兩岸產業投資基金」等。

綜合中國媒體報導，福建省政府新聞辦上午召開記者會，宣布這批涉及「便利台胞來閩交流和工作生活」、「扶持台資企業發展」、「鼓勵台灣同胞來閩就業創業和培訓實習」等3方面共13條新措施。

這些措施包括，在福建省官方的「閩政通」App設立「台胞專區」，首批推出28項政務服務事項，為台籍民眾、台企提供辦事服務、政策解讀、台海資訊等服務；在平潭綜合實驗區工作的台灣民眾個人所得稅稅負差額補貼「免申即享」；透過上述App辦理，經核准後可直接發放入帳戶。

此外還包括，健全完善現有的「台胞醫保健保福建線上服務平台」，可為在中國的台籍民眾代辦台灣健保醫療費用核退報銷；為在福建從業及居住而非從業的台籍民眾，辦理中國基本醫保參保登記、異地就醫、關係轉接等業務。

至於為馬祖民眾推出「福馬同城通」卡，措施提到，馬祖民眾持卡可享有福州全市公共交通及指定飯店住宿優惠、入住「台胞免租房」、子女入學等便利，由此推動打造「福馬同城生活圈」。此卡可在福州瑯岐、黃岐對台客運碼頭，以及政務服務中心、市民卡各直屬營業點等地申領。

這項新措施針對「台商海峽兩岸產業投資基金」提到，這一基金由全國台企聯發起設立，設在廈門，由台商「自發募集」，首期已募集人民幣7.86億元（約新台幣35.4億元），重點投資科技與消費行業，關注「優質台資企業的投資項目，推動兩岸產業發展」。

同時，新措施宣稱將加大對台資農業企業金融服務支持，福建省農業銀行面向台灣農民創業園、閩臺農業融合發展產業園內的台企台農，開辦農村土地經營權、海域使用權抵押和農業設施抵押貸款業務。園區內種植的水果、茶樹、綠化園林苗木以及台灣牛樟、油茶等主要林木，均擴大納入可抵押樹種範圍。

同時，新措施宣示，在台灣登記的船舶停靠福建省港口者，給予引航費全額補助；且對當年度在福建省港口產生的貨櫃吞吐量成長的台閩貨櫃輪航線航運企業，給予分級獎勵。

此外，新措施以閩台合作形式，在電子訊息技術、農產品、服務業、新能源等4個重點行業領域推進「兩岸標準共通」。

這項新措施還包括，將組織實施「海峽兩岸互聯網（網路）營銷師培訓就業創業扶持計劃」，舉辦「電商主播大賽．兩岸賽區」活動，為赴福建參賽的台灣青年提供實習實訓機會，培訓考試合格即可取得由中國人社部認定的網路營銷師資格證書。（編輯：邱國強/廖文綺）1130428