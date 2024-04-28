國台辦：盼台方恢復平潭海上客運與其他航點直航

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（中央社記者呂佳蓉北京28日電）中國大陸國台辦今天說，希望台灣方面「充分考慮兩岸民眾及航運企業的訴求」，盡快恢復平潭到台北、台中等海上客運直航，並恢復開通天津等30個大陸航點與台灣空中客運直航。

中國大陸交通運輸部、民航局今天宣布透過兩會協議既有聯繫管道，促請台灣恢復兩岸海上客運直航和擴大恢復兩岸空中客運直航大陸航點。

國台辦今天以發言人朱鳳蓮名義說，希望台灣方面「充分考慮兩岸民眾及航運企業的訴求」，盡快全面恢復包括平潭一台北、平潭一台中、廈門一合中、廈門一基隆、浙江大麥嶼一基隆航線在內的兩岸海上客運直航，並恢復開通天津等30個大陸航點與台灣空中客運直航。

朱鳳蓮說，兩岸直接通航極大便利了兩岸民眾往來，為增進兩岸民眾的共同利益發揮了重要作用。去年以來，隨著疫情防控進入新階段，大陸「順應台灣同胞要和平、要發展、要交流、要合作的主流民意」，積極推動兩岸空中、海上直航和「小三通」復航。

她提到，兩岸空中客運直航航班、運量雖較疫情期間有所成長，但因航點有限，總體上兩岸往來仍有較大不便，兩岸海上客運直航至今也尚未復航。兩岸民眾對兩岸空中、海上直航全面復航的呼聲非常強烈。

中國大陸文旅部副部長饒權今天宣布，將率先恢復福建居民到馬祖旅遊，並在平潭到台灣的海上客運直航復航後，恢復福建居民赴台團隊旅遊。

陸委會稍早發布新聞稿指出，中國大陸鬆綁的兩岸旅遊極度縮小開放對象，並有附帶條件，要釐清再做決定。（編輯：邱國強）1130428