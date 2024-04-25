陸挾ECFA脅迫 陸委會：經濟不該被賦予政治任務

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（中央社記者李雅雯台北25日電）中國大陸國台辦昨天表示，支持有關部門對於ECFA研擬進一步對台措施。陸委會今天回應，ECFA有利於兩岸企業，中共對台慣用經濟施壓手段，其實沒有必要硬是為經濟賦予政治任務。

大陸委員會（陸委會）今天舉行例行記者會，副主委兼發言人詹志宏於會上作出上述表示。

詹志宏表示，海峽兩岸經濟合作架構協議（ECFA）不僅是對台灣企業有利，對於兩岸企業都有利，台灣的半成品、零組件輸入中國大陸，大陸企業再去加工生產做內銷、外銷；大陸若要挾ECFA懲罰某一方，其實是在懲罰雙方企業。

詹志宏表示，中共對台慣用經濟施壓手段，把經濟當作政治手段運用，其實沒有必要硬是為經濟賦予政治任務，「我們必須再一次地提醒中國大陸政府」。

中國大陸國台辦發言人朱鳳蓮昨天於記者會上表示，「如果民進黨當局繼續頑固堅持『台獨』立場，拒不悔改，我們支持有關部門依據相關規定研究採取進一步措施」。

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朱鳳蓮昨天提到，福建省不斷地完善台灣民眾創業政策、措施，福州、廈門、平潭為台胞推出2000多間免租房、公租房；福州打造福州、馬祖「同城生活圈」，支持馬祖居民在福州同等享受當地居民待遇。

詹志宏認為，提醒中國大陸「要務實一點」，應該致力於經濟、生活、政治箝制等改善，這才是創造條件吸引台灣民眾前往交流或生活；否則就算推出2000多間房，也難有吸引力。（編輯：陳鎧妤）1130425