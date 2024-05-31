中國再取消ECFA部分關稅減讓 陸委會籲停止經貿施壓

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（中央社記者吳柏緯台北31日電）中國今天公布第2批中止ECFA部分產品關稅減讓公告，共134項，並稱台灣拒不接受九二共識以致簽署基礎遭破壞。陸委會呼籲中國大陸，應以不涉政治前提的建設性對話處理分歧，停止經貿施壓。

中國財政部官網今天公布「稅委會公告2024年第4號」國務院關稅稅則委員會關於中止「海峽兩岸經濟合作框架協議」（ECFA）部分產品（第2批）關稅減讓的公告，公告顯示將在6月15日起，中止134個原產於台灣進口商品的關稅減讓。

中國大陸國台辦發言人陳斌華上午表示，「賴清德當局頑固堅持『台獨』立場，拒不承認九二共識」，是大陸進一步中止ECFA部分產品關稅減讓的根本原因。

陸委會稍早以書面回應表示，中國大陸多次表示ECFA是在體現「一個中國」的「九二共識」共同政治基礎上簽署實施的，但實際上ECFA是兩岸依據世界貿易組織（WTO）基本精神進行，ECFA序言並明定「本著世界貿易組織（WTO）基本原則」。

陸委會指出，兩岸在簽署ECFA後，已依據WTO的規定，於2011年5月以早期通知方式分別通知WTO秘書處，該項通知內容已公布於WTO網站，並附有ECFA協議文本及早收清單在內之各項附件。

針對國台辦稱「拒不承認九二共識，嚴重破壞兩岸協商和ECFA實施的基礎」，陸委會表示，中國大陸已將「九二共識」定性為「體現一個中國原則的九二共識」，而台灣普遍民意不認同「一中原則」及「九二共識」。

陸委會說，台灣主張兩岸已簽署並生效的協議持續有效，ECFA實施以來有利雙方產業，呼籲中國大陸以不涉政治前提的建設性對話來處理分歧，停止經貿施壓，統戰分化，共同面對問題並務實溝通尋求解方，方有助雙邊經貿正向發展。

中國於去年底發布第1批中止ECFA部分產品關稅減讓公告，包含丙烯、對二甲苯在內，總計12項；今天發布的第2批終止項目總計134項，包含潤滑油基礎油、競賽型自行車、部分紡織品等。（編輯：陳鎧妤）1130531