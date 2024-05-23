本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
中共31船艦42軍機對台軍演 國防部：加強情監偵、視威脅調整兵力
首頁 / 兩岸

中共對台軍演 國台辦：非針對台灣民眾

2024/5/23 19:16
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者呂佳蓉北京23日電）中共解放軍今天宣布對台進行軍演。中國大陸國台辦今天以發言人陳斌華的名義表示，軍演是針對「台獨分裂」活動與外部勢力干涉，「絕非針對廣大台灣同胞」。

今天上午，中共解放軍東部戰區表示，23日7時45分開始，解放軍位台灣海峽，台灣北部、南部、東部及金門島、馬祖島、烏坵、東引周邊，展開聯合演訓。

下午，東部戰區進一步表示，持續對台灣北部、南部海空域展開對海突擊、對陸打擊、防空反潛等科目訓練，檢驗聯合打擊等實力。

中國大陸國台辦今天傍晚發布新聞稿，由發言人陳斌華對此軍演做出回應。

陳斌華指出，軍演的所有反制措施針對的是「台獨分裂」活動和外部勢力干涉，絕非針對廣大台灣民眾。

他並稱，希望廣大台灣民眾堅定站在「歷史正確」的一邊，做堂堂正正的中國人，和大陸民眾一起，堅決反對「台獨分裂」和外部勢力干涉，堅定守護中華民族共同家園，共創國家統一、民族復興的「美好未來」。

陳斌華表示，這次軍演是針對「台灣地區領導人」就職講話謀「獨」挑釁的堅決懲戒，是對外部勢力縱容支持「台獨」，干涉中國內政的嚴厲警告，是捍衛國家主權和領土完整的「正義之舉」。

陳斌華指出，「台灣地區領導人」上任就挑戰一個中國原則，販賣「兩國論」，推動台灣問題「國際化」，繼續「倚外謀獨」、「以武謀獨」，企圖將台灣推向「絕路」。對此，中國大陸決不容忍、決不姑息，決不為任何形式的「台獨分裂」活動留下任何餘地。

陳斌華稱，如果「台獨」分裂勢力一意孤行甚至鋌而走險，中國大陸將斷然出手，堅決粉碎「台獨分裂」圖謀，堅定捍衛國家主權和領土完整。

總統賴清德20日在就職演說上說，中華民國與中華人民共和國互不隸屬，每一個人都要團結、愛護國家；任何一個政黨都要反併吞、護主權，不可為了政權犧牲國家主權。（編輯：陳鎧妤）1130523

陳斌華
國台辦再談520演說：陸客陸生赴台 不涉雙邊對等綠籲中國正視中華民國存在 與台灣執政黨良性對話
賴清德
招手陸客陸生來台 陸委會：希望北京加以回應委內瑞拉指台灣是中國領土 外交部：嚴厲譴責
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
172.30.142.37
更多編輯台推薦新聞：