中共對台軍演 國台辦：非針對台灣民眾

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（中央社記者呂佳蓉北京23日電）中共解放軍今天宣布對台進行軍演。中國大陸國台辦今天以發言人陳斌華的名義表示，軍演是針對「台獨分裂」活動與外部勢力干涉，「絕非針對廣大台灣同胞」。

今天上午，中共解放軍東部戰區表示，23日7時45分開始，解放軍位台灣海峽，台灣北部、南部、東部及金門島、馬祖島、烏坵、東引周邊，展開聯合演訓。

下午，東部戰區進一步表示，持續對台灣北部、南部海空域展開對海突擊、對陸打擊、防空反潛等科目訓練，檢驗聯合打擊等實力。

中國大陸國台辦今天傍晚發布新聞稿，由發言人陳斌華對此軍演做出回應。

陳斌華指出，軍演的所有反制措施針對的是「台獨分裂」活動和外部勢力干涉，絕非針對廣大台灣民眾。

他並稱，希望廣大台灣民眾堅定站在「歷史正確」的一邊，做堂堂正正的中國人，和大陸民眾一起，堅決反對「台獨分裂」和外部勢力干涉，堅定守護中華民族共同家園，共創國家統一、民族復興的「美好未來」。

陳斌華表示，這次軍演是針對「台灣地區領導人」就職講話謀「獨」挑釁的堅決懲戒，是對外部勢力縱容支持「台獨」，干涉中國內政的嚴厲警告，是捍衛國家主權和領土完整的「正義之舉」。

陳斌華指出，「台灣地區領導人」上任就挑戰一個中國原則，販賣「兩國論」，推動台灣問題「國際化」，繼續「倚外謀獨」、「以武謀獨」，企圖將台灣推向「絕路」。對此，中國大陸決不容忍、決不姑息，決不為任何形式的「台獨分裂」活動留下任何餘地。

陳斌華稱，如果「台獨」分裂勢力一意孤行甚至鋌而走險，中國大陸將斷然出手，堅決粉碎「台獨分裂」圖謀，堅定捍衛國家主權和領土完整。

總統賴清德20日在就職演說上說，中華民國與中華人民共和國互不隸屬，每一個人都要團結、愛護國家；任何一個政黨都要反併吞、護主權，不可為了政權犧牲國家主權。（編輯：陳鎧妤）1130523