本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 政治
ECFA
新聞專題
ECFA1/100
首頁 / 政治

中國取消ECFA部分關稅減讓 總統府：典型經濟脅迫

2024/5/31 16:26（5/31 16:42 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
圖為停靠在高雄港區的貨櫃輪。（中央社檔案照片）
圖為停靠在高雄港區的貨櫃輪。（中央社檔案照片）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者溫貴香台北31日電）中國宣布對台134項產品中止適用ECFA（海峽兩岸經濟合作架構協議）關稅減讓，總統府發言人李問今天表示，這是中國典型的經濟脅迫，而這些作為不但衝擊經貿市場的健全發展，更無助於兩岸關係的正面推進。

李問下午透過新聞稿表示，中國與台灣都是世界貿易組織（WTO）會員，更是全球經貿體系重要的成員，理應秉持負責任的態度，在WTO架構與規範下，就各項經貿議題進行協商，這種以政治力干預全球經貿的行為，國際社會並不樂見。

對於中國的經濟脅迫，李問表示，由於政府對相關狀況早有掌握，並預為因應，因此衝擊有限，整體風險可以有效管控，但政府仍將加速產業的全球布局，持續提供產業最好的協助，請國人可以安心。

他再次呼籲，中國應該拋棄以政治介入市場，以經濟脅迫扭曲全球經濟的正常運作，儘快回到WTO架構下協商，共謀有序、互利的兩岸經貿關係。（編輯：林興盟）1130531

延伸閱讀
中國再取消ECFA部分關稅減讓 分析：不會全停獨家／中國第2波ECFA關稅取消 台塑化陳寶郎：市場逐步移轉影響不大中國再取消ECFA部分關稅減讓 陸委會籲停止經貿施壓中國中止ECFA部分關稅減讓 國台辦劍指520講話中國取消ECFA部分關稅減讓 藍：對陸決定感到遺憾
李問
美國眾院外委會主席麥考爾訪台 賴總統27日接見李哲宇當選民進黨連江黨部主委 將組馬祖戰隊
ECFA
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
中國再取消ECFA部分關稅減讓 分析：不會全停
172.30.142.40
更多編輯台推薦新聞：