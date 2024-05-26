李哲宇當選民進黨連江黨部主委 將組馬祖戰隊

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（中央社記者黃旭昇連江縣26日電）民進黨連江縣黨部執行長李哲宇，今天當選民進黨連江縣黨部第3屆主委，他表示，將在黨內前輩打下的基礎，與中央共組「馬祖戰隊」，繼續為鄉親服務，重視基層民眾需求。

民進黨連江縣黨部主委選舉為同額競選，李哲宇傍晚在臉書（Facebook）發布感言表示，當選是責任的開始，會學習前主委李問的精神，與夥伴持續在馬祖開疆拓土，促進良性的政黨競爭。

李哲宇說，民進黨在中央執政時，比國民黨挹注更多資源給馬祖的建設及文化發展。將來會共同組成「馬祖戰隊」，密切和總統賴清德、行政院長卓榮泰，立委洪申翰合作，善用資源爭取福利，讓馬祖升級，被國際看見。

代理黨部主委詹庭語也在臉書推崇李哲宇有公部門經驗、擔任黨部執行長期間，有熱情、處事積極。交棒後，仍會與李哲宇一起並肩作戰。

前主委李問在臉書期許李哲宇「任重道遠、服務不斷」，他說，民進黨在馬祖是極艱困選區，草創時，李哲宇積極服務，期許當選後，繼續在南竿、北竿為鄉親服務 （編輯：李錫璋）1130526