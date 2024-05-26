民進黨地方黨部主委選舉英系席次銳減 親賴陣營擁半邊天

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（中央社記者葉素萍台北26日電）民進黨地方黨部主委改選結果今天出爐，英系從原本的7席減為4席，正國會4席，湧言會守住高雄1席，而新潮流系在台南市、宜蘭縣等縣市面臨挑戰勝出，新系、民主活水與綠色友誼等「親賴清德陣營」擁半邊天。

民進黨黨職每2年改選一次，2022年黨職改選時，積極擴張版圖的英系拿下7席，成為最大贏家，正國會則守住5席。

由於新一任主委最重要考驗是2026縣市首長、議員選舉的提名與操盤，再加上，這也是總統賴清德兼任黨主席後的黨職改選第一戰，各派系版圖消長、合縱連橫備受關注。

這次22個地方黨部主委，台北市、新北市、桃園市等9個縣市同額競選，其他縣市則出現競爭，其中，民進黨執政的台南、高雄現任市長都面臨交棒，黨部主委也競爭激烈。

各地方黨部主委選舉結果晚間出爐：台北市張茂楠、新北市蘇巧慧、桃園市黃傅淑香、台中市許木桂、台南市郭國文、高雄市黃文益、宜蘭縣邱嘉進、新竹縣鄭朝方、苗栗縣陳詩弦、彰化縣楊富鈞、南投縣陳玉鈴、雲林縣劉建國、嘉義縣徐明勲、屏東縣羅平道、花蓮縣嚴献宗、台東縣張鈺晨、澎湖縣顏家康、基隆市林明智、新竹市施乃如、嘉義市黃大祐、金門縣蔡其雍、連江縣李哲宇。

黨內人士分析，從選舉結果可以看出，22縣市當中，英系從7席減少為4席、正國會4席、蘇系1席、湧言會1席、新潮流4席、民主活水1席、綠色友誼3席。親近賴清德的新系、民主活水、綠色友誼，再加上新竹縣的鄭朝方，親賴陣營呈現獨霸。

其中，台南市是賴系立委郭國文對決湧言會背景的前台南市議員陳金鐘。台南市是總統賴清德的政治本命區，賴系立委林俊憲、正國會立委陳亭妃都是下屆市長熱門人選，湧言會立委王定宇動向也受關注，市黨部主委選舉被視為市長初選的前哨戰。陳金鐘喊出超越派系，郭國文則是賴清德子弟兵，最後由郭國文勝出。

高雄市黨部主委，隸屬湧言會的市議員黃文益和新系支持的市議員陳慧文2人競逐，最後是黃文益守住湧言會最後的1席。

宜蘭縣被視為2026年民進黨可能奪回執政的縣市之一，宜蘭縣現任主委、正國會的陳俊宇任期屆滿，這次的黨部主委選舉出現3人競爭，正國會縣議員謝燦輝、新潮流前民進黨社運部主任邱嘉進與縣議員簡松樹角逐，最後由新系的邱嘉進勝出。

台中市由新系議員鄭功進、與英系市黨部評委會召集人許木桂競爭，最後是許木桂勝出。

基隆市則是「正國會內戰」，前立委蔡適應服務處主任林明智，對上前市長林右昌支持的王榆森，最後是林明智出線。

新竹縣黨部主委選舉也有激戰，與總統賴清德友好的竹北市長鄭朝方，勝過英系的前民進黨客家部副主任邱盈滋。

另外，前總統蔡英文今天被媒體發現並未參與黨職選舉投票；蔡英文卸任總統辦公室向媒體表示，蔡英文因為剛卸任還有很多事務要處理，沒有特別安排外面的行程。（編輯：謝佳珍）1130526