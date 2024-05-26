民進黨宜縣黨部主委改選 新潮流邱嘉進勝出

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（中央社記者沈如峰宜蘭縣26日電）民進黨宜蘭縣黨部第20屆主任委員改選3搶1，今天投票，由新潮流的前中央黨部社運部主任邱嘉進勝出。

民進黨宜蘭縣黨部現任主委陳俊宇2屆任期將屆滿。第20屆主任委員選舉共有邱嘉進、在黨內被認為是正國會系統的縣議員謝燦輝，還有縣議員簡松樹共3人登記參選。

縣黨部今晚表示，經投票統計，邱嘉進獲1101票、謝燦輝獲922票、簡松樹129票。邱嘉進當選第20屆主委。

一般認為，謝燦輝在選前呼聲高，但最後由邱嘉進當選。邱嘉進是宜蘭縣南方澳人，曾擔任蘇澳鎮民代表及宜蘭縣議員，被歸類為行政院公共工程委員會主委陳金德的子弟兵。

邱嘉進今天受訪時說，宜蘭縣政府近6年來在國民黨籍縣長林姿妙執政下，許多縣民對於縣府行政怠惰、效能不佳，有很大的不滿。他日後會以全職身分扮演好主委角色，也會建立跨世代、跨領域平台，恢復地方聯誼會運作，彙整地方民意作為布局2026選舉的參考依據；他有信心民進黨一定能回應各界期待，讓宜蘭縣重返綠色執政。（編輯：李錫璋）1130526