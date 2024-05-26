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民進黨台南主委郭國文勝出 強調當任務型主委

2024/5/26 18:40（5/26 19:22 更新）
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民進黨台南市黨部主委26日改選，立委郭國文（圖）下午在開票結果大致抵定後，自行發表當選感言。中央社記者楊思瑞攝 113年5月26日
民進黨台南市黨部主委26日改選，立委郭國文（圖）下午在開票結果大致抵定後，自行發表當選感言。中央社記者楊思瑞攝 113年5月26日
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（中央社記者楊思瑞台南26日電）民進黨台南市黨部主委今天改選，由立委郭國文、前市議員陳金鐘對決，郭國文傍晚宣布當選，將把自己定位為任務型主委，陳金鐘希望郭國文帶領民進黨贏得2026市長及議員選戰。

郭國文接受媒體聯訪表示，今天台南多數行政區下雨，但投票率還是不錯，代表黨員向心力很高，很感謝陳金鐘信守選前君子協定，雙方不互相攻擊，有利選後大團結。

他說，接下來有很多事要做，他將會成為台南第一個兼任民進黨部主委的立法委員，雖然先前曾有擔任台南縣黨部主委經驗，但縣市合併升格後範圍加大，將持續努力達成黨員期待。

郭國文指出，將把自己定位為任務型主委，進行改革黨務、部署選務、加強服務等工作，黨務要更精進，選務要提早部署，服務則是要多方加強，立委與主委角色毫不衝突，將會是相輔相成，未來在2026、2028選戰，台南是全國級灘頭堡，藍營一定想搶占，綠營一定要守好，盼大家一起守護民主。

陳金鐘表示，很榮幸參與這次黨部主委選舉，美好一仗已經打過，無論勝敗，過程中學習、經歷很多，是人生中非常好回憶，也是很好的成長，未來服務民眾腳步不會停歇，恭喜郭國文當選，也盼郭國文帶領民進黨在2026台南市長、市議員選舉中獲得勝選。（編輯：黃世雅）1130526

民進黨台南市黨部主委26日改選，前市議員陳金鐘（左3）晚間在服務處自行宣布敗選，支持者前往致意。中央社記者楊思瑞攝 113年5月26日
民進黨台南市黨部主委26日改選，前市議員陳金鐘（左3）晚間在服務處自行宣布敗選，支持者前往致意。中央社記者楊思瑞攝 113年5月26日
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