蘇巧慧當選民進黨新北主委 白送花祝賀、藍指將一較高下

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（中央社記者黃旭昇新北26日電）民進黨新北市黨部主委今天選舉，立委蘇巧慧當選；民眾黨新北黨部主委陳世軒送花籃祝賀，並期待2026選舉良性競爭。國民黨新北主委黃志雄說，努力扎根基層，將與他黨一較高下。

民進黨全國黨代表暨地方主委選舉今天投票，立委蘇巧慧同額競選新北市黨部主委，晚間透過辦公室以文字與影片宣布當選。

民進黨新北市黨部主委26日選舉，立委蘇巧慧當選，民眾黨新北黨部主委陳世軒送花籃祝賀，題字寫上「巧智慧心、眾望所歸」。（民眾黨新北市黨部提供）中央社記者黃旭昇新北市傳真 113年5月26日

民眾黨新北市黨部發布新聞表示，主委陳世軒送祝賀花籃，恭喜蘇巧慧當選主委，承擔更大的責任。他說，平時地方跑行程都會遇到蘇巧慧，瞭解其待人處事圓融，與民眾互動很好。

陳世軒說，彼此雖政黨價值理念不同，在立法院與政治議題互有攻防，但彼此希望新北發展愈來愈好的目標一致，更期待2026年的地方選舉，與蘇巧慧帶領下的民進黨新北市黨部良性競爭。

他說，民眾黨目前只有1席市議員，除物色人選，規劃里長共識營培訓，在每個市議員選區將推出1名參選人的目標不變；首要任務是市議員席次成長，在議會成立民眾黨團。

陳世軒說，立委黃國昌以新北為責任區，與中央合作無間發揮戰力，作最好準備，一起發展市政，為民眾黨2026新北市長選舉打下厚實基礎。「未來無論誰代表民眾黨參選市長，民眾黨這一役絕不缺席」。他盼更多年輕人認同民眾黨的理念並加入。

國民黨新北市黨部主委黃志雄也強調持續扎根基層，他接受中央社記者電訪時表示，2年後，將與蘇巧慧在市長、市議員、里長等三合一基層選舉，一較高下。

黃志雄說，除基本盤，也將盤點哪些選區緊繃，哪些有成長空間。尤其，國民黨2席市議員當選立委，國民黨會檢討2年後的布局。

黃志雄說，尤其，里長與市議員是市長選舉的護盤關鍵，在「兄弟登山、各自努力」下，藍白沒有合作空間；國民黨將尋找最優市議員參選人，配合中央提出的市長參選人，以母雞帶小雞的局勢，與民進黨、民眾黨兵戎相見，展開肉搏戰。（編輯：李錫璋）1130526