劉崇顯加入民進黨 新竹市議會民進黨團增至9席

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（中央社記者魯鋼駿新竹市26日電）新竹市議員劉崇顯今年在總統及立委選舉過後退出綠黨，今天宣布已正式加入民進黨，讓新竹市議會民進黨團從原本8席，變成9席。

劉崇顯是在臉書（Facebook）發文表示，新竹市在2022年選出民眾黨籍新竹市長高虹安，但高虹安上任後市政現況荒腔走板市政現況，且因個人涉貪案頻頻出庭。

劉崇顯說，台灣在2024年選出國民黨、民眾黨共同過半的國會，原本第三勢力政黨被期待能發揮不同於傳統兩大黨的影響力，變成為了擴權不惜沒收討論動用不記名表決的黑箱國會，代表因第三勢力而對民眾黨支持，結果換來又是國民黨在地方執政與國會過半的政治現實。

劉崇顯表示，他認同台灣價值與民主自由的力量沒有分裂的本錢，唯有團結一致才能共同抵禦中共與親中政黨的內憂外患。

劉崇顯表示，他的從政起點是318「太陽花學運」，在小黨中努力多年，未來會繼續從地方出發，並與新竹隊的夥伴共同努力響應總統賴清德倡議的「大矽谷計畫」與「民主大聯盟」，一起在台灣的民主路上打拚。（編輯：陳清芳）1130526