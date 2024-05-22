賴清德宣誓就職民進黨主席 林右昌任秘書長

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（中央社記者葉素萍台北22日電）民進黨今天召開520總統就職後第一次中執會，總統賴清德根據民進黨黨章，自總統就任之日起，成為黨主席；賴清德在宣誓就職黨主席後，公布前內政部長林右昌為新任秘書長，林右昌將在6月5日上任。

民進黨今天召開中執會，依民進黨黨章規定，賴清德於520就任總統後，自其就任之日起，為民進黨主席；民進黨下午舉行黨主席宣誓就職典禮，新任黨主席賴清德於監交人、仲裁會主委廖福特見證下，完成宣誓就職。

賴清德向黨內表示，他於20日宣誓就職總統，在就職演說時宣示要打造民主、和平、繁榮的新台灣。在全球地緣政治面臨挑戰的時代，他要強調，自由民主的台灣，是國際社會中負責任的區域夥伴；會扮演和平的舵手，秉持「四個堅持」，不卑不亢，維持現狀，打造自由、開放與繁榮的印太區域。

賴清德說，他今天依照黨章，宣誓就職黨主席，要持續發揮革新的精神，落實民進黨的民主、和平、繁榮理念，帶領台灣繼續向前。

賴清德並宣布黨務人事名單，秘書長由林右昌接任，將在6月5日上任，副秘書長由楊懿珊、何博文、翁世豪留任、政策會執行長王義川留任。在林右昌上任前，仍由楊懿珊代理，推動黨務運作。

賴清德說，林右昌先前任職內政部長時，積極改革內政，推動現代化的革新行政措施，推動許多政務，頗受好評。林右昌也擔任過黨副秘書長、代理主席、基隆市長等職位，擁有中央地方經驗，經歷豐富。

賴清德表示，相信在林右昌帶領下，民進黨可以更迅速反應時事與民意，也能強化與地方連結、深化與中央各部會溝通協調，進一步協助新政府推動政策。

「四個堅持」為堅持自由民主的憲政體制、堅持中華民國與中華人民共和國互不隸屬、堅持主權不容侵犯併吞、堅持中華民國台灣的前途必須遵循全體台灣人民的意志。（編輯：謝佳珍）1130522