賴總統就職揭開新時代 宣示打造民主和平繁榮新台灣

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（中央社記者葉素萍、賴于榛台北20日電）總統賴清德今天就職演說，訴求將「打造民主和平繁榮的新台灣」，重申中華民國與中華人民共和國互不隸屬，將依據中華民國憲政體制，帶領國家勇往前進。他呼籲中國停止文攻武嚇，希望從重啟雙邊對等的觀光旅遊以及學位生來台就學開始，一起追求和平共榮。

賴總統今天從立法院長韓國瑜手中接下中華民國之璽、榮典之璽，正式就任。前總統蔡英文卸任後，透過臉書發文表示，祝福並相信賴總統與副總統蕭美琴會繼續帶領台灣大步向前，她未來會在不同的位置、用不同的角色，為台灣打拚。

賴總統宣誓就職後簽署的第一份公文，任命行政院長卓榮泰、總統府秘書長潘孟安及國家安全會議秘書長吳釗燮。卓榮泰宣示打詐，期盼立法院早日通過打詐4法，要讓想騙的不敢騙、已經騙的會被抓、騙到手的沒得花。他也說，政府將持續穩定安全供電、發展綠能，且不會放棄非核家園。

520就職大典，賴總統家屬除夫人吳玫如、兒子之外，賴總統的舅舅、舅媽、大哥、大嫂也共襄盛舉出席。蕭副總統母親蕭邱碧玉與蕭副總統妹妹也與會。

就職典禮賓客雲集，台積電創辦人張忠謀夫婦、監察院長陳菊、前副總統呂秀蓮、前行政院長蘇貞昌、民眾黨主席柯文哲、親民黨主席宋楚瑜到場。6都市長除新北市長侯友宜外，台北市長蔣萬安、桃園市長張善政、台中市長盧秀燕、台南市長黃偉哲、高雄市長陳其邁都出席。

國民黨立法院黨團日前定調不出席，黨主席朱立倫也未現身，但國民黨立委謝衣鳯與會，引發關注。

賴總統以「打造民主和平繁榮的新台灣」為題發表就職演說，全長30分鐘，他提台灣79次、中華民國9次、中華民國台灣3次。

立法院上週處理國會職權修法，引發朝野全武行，他提到，立法院議事運作應遵守程序正義，多數尊重少數，少數服從多數，才能避免衝突，維持社會的安定和諧。

他也認為應以新思維看待「三黨不過半」，代表著朝野政黨都能分享各自的理念，也將共同承擔國家的種種挑戰，政黨在競爭之外應有合作信念，國家才能踏出穩健步伐。

賴總統呼籲，朝野政黨推動法案，都能合乎憲法，秉持「人民至上」、「國家優先」的精神。

對於外界關注的兩岸關係，賴總統說，新政府將秉持「四個堅持」，不卑不亢，維持現狀；他希望中國正視中華民國存在的事實，尊重台灣人民選擇，拿出誠意，和台灣民選合法的政府，在對等、尊嚴的原則下，以對話取代對抗，交流取代圍堵，進行合作，可以先從重啟雙邊對等的觀光旅遊，以及學位生來台就學開始。

他強調，有主權才有國家，根據中華民國憲法，中華民國主權屬於國民全體，有中華民國國籍者，為中華民國國民，由此可見，中華民國與中華人民共和國互不隸屬。每一個人，都要團結、愛護國家；「任何一個政黨，都要反併吞、護主權，不可為了政權犧牲國家主權。」

針對經濟發展，賴總統表示，台灣應站穩全球供應鏈關鍵地位，好好把握地緣政治變化所帶來的商機，打造智慧永續新台灣，創造第2次經濟奇蹟，台灣絕對有能力成為「經濟日不落國」，讓台灣人民更富足。

賴總統說，大家需要穩定供電，他將推動第2次能源轉型，發展多元綠能、智慧電網，強化電力系統的韌性；他也強調將打造健康台灣、打擊癌症，並成立「體育暨運動發展部」推廣全民運動。

大會在空軍3型主力戰機與勇鷹高教機各以5機編隊實施空中分列式，向新任總統賴清德致敬，雷虎小組5架AT-3教練機施放藍白紅彩煙壓軸衝場，為520就職慶祝大會畫下完美句點。

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對於兩岸議題，馬英九基金會執行長蕭旭岑說，賴總統就職演說，直接表明「台灣是國家名稱」，將中華人民共和國視為外國的「新兩國論」，也完全不提兩岸人民關係條例，這是赤裸裸的挑釁，更違反中華民國憲法。

針對賴總統今天的就職演說，中國大陸國台辦發言人陳斌華聲稱，「台灣地區領導人」的講話，「釋放了謀獨挑釁、破壞台海和平穩定的訊號」，暴露「台獨工作者的本性」。（編輯：翟思嘉）1130520