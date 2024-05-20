賴清德就職演說談行政立法合作 學者：釋出善意也軟硬兼施

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（中央社記者王揚宇台北20日電）總統賴清德今天就職演說提及將致力於行政立法協調合作，立法院議事運作應遵守程序正義。學者分析，這代表賴總統對於內政推動的擔憂，但某些方面是釋出善意，或者是一種軟硬兼施，未來如何與在野黨互動，要視實際作為。

第16任總統賴清德、副總統蕭美琴上午宣誓就職，賴總統演說時表示，他將致力於行政立法協調合作，而立法院的議事運作，應該遵守程序正義，多數尊重少數，少數服從多數，才能避免衝突，維持社會的安定和諧。

對此，東海大學政治學系教授沈有忠受訪指出，2008年後，未出現朝小野大情形，因此很少看到總統在就職演說時，特別提到行政立法和諧的重要性；賴清德在第一階段就提出這些說法，可能有感受到壓力，或是未來在施政上，內政議題恐會比外交還難處理。

沈有忠分析，前總統蔡英文2016年上任時，當時所擔心的是國際與兩岸問題，但8年下來，蔡英文繳出最漂亮成績單；賴總統延續過去8年路線，即繼續深化對美關係、強調兩岸維持現狀，基本上不大會逾越紅線。

沈有忠表示，賴總統現在要接手處理的議題，剛好與蔡英文當時的情況相反，比較大的變數，就是要擔心內政改革推不動，或是一些民生法案在台灣社會內部無法形成共識等，尤其從立法院過去幾個月的狀況來看，賴總統可能感受到擔憂，也知道問題的嚴重性及必須處理。

沈有忠說，賴總統很明顯是對立法院喊話，但預判應該沒什麼效果，21日的立法院會，朝野將繼續衝突，可能要等新任行政院長卓榮泰到立法院進行施政方針報告並備質詢後，才能看出有無效果。

東海大學政治系教授張峻豪說，國會朝小野大，目前進入少數政府格局，且過去已有這種經驗，行政與立法互動不佳的情況可以想像，再加上立法院近日爆發朝野衝突，賴總統都看在眼裡。

張峻豪表示，因此，賴總統把朝野互動等問題放在演說第一段，即強調行政立法協調合作，顯示賴總統會將此作為執政的重中之重，亦是向在野黨喊話，提醒民眾需關心少數政府的過往運作經驗，並讓各界瞭解到要面對此問題，賴總統既是「拋球」、也釋出善意。

此外，張峻豪說，賴總統就職演說中還提到半導體、AI（人工智慧）等內容，再加上新內閣團隊的閣員以無黨籍人士為主，相信未來賴總統會透過提出專業法案，來面對立法院的政治攻防，但民意會站在哪一邊，需持續關注。

東吳大學政治系助理教授陳方隅受訪表示，立法院接下來會有很多攻防，賴總統今天的就職演說，比較像是喊話或呼籲，抑或一種軟硬兼施，並立下一個原則與大方向，就是要尊重憲法；但是否真的能促成在野黨與執政黨對話，要看未來如何透過實際作為釋出善意。（編輯：林興盟）1130520