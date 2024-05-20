朱立倫：憂賴總統將兩國論檯面化 盼朝野讓台灣更好

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（中央社記者劉冠廷台北20日電）國民黨主席朱立倫今天說，總統賴清德的就職演說「非常的賴清德」，讓民眾看到民進黨的意識形態與利益，還是在國家利益之上；他對於將「兩國論」檯面化感到憂心，期盼朝野一起努力讓台灣更好。

總統賴清德上午在總統府前廣場發表就職演說，他表示，將致力於行政立法協調合作，而立法院議事運作，應該遵守程序正義；中華民國與中華人民共和國互不隸屬，「無論是中華民國、中華民國台灣，或是台灣，皆是我們自己或國際友人稱呼我們國家的名稱，都一樣響亮」。

朱立倫下午召開記者會回應賴總統就職演說指出，「今天的演說內容非常的賴清德」，讓大家看到民進黨的意識形態、民進黨的利益，還是在國家的利益之上；賴總統稱多數尊重少數，卻忘了自己只有40%的民眾支持。

他表示，民進黨在立法院也是少數，難道少數可以用暴力手段，要求多數一定要尊重，卻忘記少數要服從多數；國民黨一定站在民意這邊，希望民進黨遵守民主程序，讓代表多數民意的法案能通過，才是台灣民主之福。

兩岸關係部分，朱立倫指出，一定要以民為本，用真心化解兩岸歧見，過去前總統蔡英文就職時，強調「中華民國憲法」、「台灣地區與大陸地區人民關係條例」來推動兩岸交流。

他表示，本來很期待賴總統說要兩岸共榮，但現在取而代之的，卻是賴總統將「兩國論」檯面化，來推動兩岸關係，這讓他感到憂心，也讓股市瞬間大跌。

至於內政問題，朱立倫指出，不管是缺電與能源議題，貧富差距、長照、青年就業、幼托與經濟等問題，這些社會的不公不義，都是賴總統擔任行政院長與副總統時期的問題，現在卻沒有給人民一個答案。

朱立倫也說，國民黨雖然給予祝福，仍希望賴總統與新政府拿出誠心面對朝野歧異，拿出真心解決兩岸分歧並創造和平共榮的兩岸，希望政府提出真正的解方，朝野一起努力讓台灣更好。

此外，朱立倫強調，國民黨會結合民眾黨的好朋友扮演強力監督角色，讓台灣走上正軌，希望朝野不分黨派共同秉持「三要、三不要」，第一，要把國家利益放在政黨之上，讓台灣能夠向上提升；第二，要尊重不同聲音，用誠心化解朝野歧異；第三，要以人民為本，真心推動兩岸和平。

他指出，三不要，不要因理念不同、把人民當敵人，不要製造任何族群對立、綠色恐怖，更不要因為意識形態、用取代專業與科學。（編輯：林克倫、翟思嘉）1130520