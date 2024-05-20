賴總統：即使全盤接受中國主張 中併吞台灣企圖不會消失

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（中央社記者吳昇鴻台北20日電）總統賴清德今天在就職演說時表示，在中國尚未放棄武力犯台之下，民眾應該了解即使全盤接受中國的主張、放棄主權，中國併吞台灣的企圖並不會消失。新政府將秉持「 四個堅持 賴清德四個堅持小百科 堅持自由民主的憲政體制

堅持中華民國與中華人民共和國互不隸屬

堅持主權不容侵犯併吞

堅持中華民國台灣的前途必須遵循全體台灣人民的意志 看更多 關閉 」不卑不亢維持現狀，他呼籲中國停止對台灣文攻武嚇。

在總統府前的慶祝大會上，賴總統以「打造民主和平繁榮的台灣」為題，發表就職演說，闡述他將帶領執政團隊「承先啟後、迎向未來」，繼續在正確道路穩健前行，整體呈現新政府團隊穩健、自信、負責及團結的基本態度。

賴總統演說時表示，台灣自從總統直選以來，已成為全球最蓬勃發展的民主國家之一，他將持續提升人權，向世界展現民主自由的價值。台灣是亞洲第一個同性婚姻合法化的國家；台灣示範了民主防疫可優於專制防疫，且不論是民主指數，或是自由度的評比，台灣在亞洲的排名都是數一數二。

賴總統說，對內，他會用人唯才、清廉勤政，並落實民主治理建立開放政府，以「公開透明」、「人民作主」的精神，鼓勵大眾參與公共政策，繼續推動18歲公民權實踐國家願景。對外，他將持續與民主國家形成民主共同體，交流各領域的發展經驗對抗假訊息，強化民主韌性，因應各項挑戰，讓台灣成為民主世界的MVP。

賴總統表示，和平無價、戰爭沒有贏家，明年第二次世界大戰結束就滿80年，台灣和各國一樣走過戰後艱辛的復興道路才有今天的發展成果，沒有人願意讓戰爭摧毀這一切。如今俄烏戰爭和以哈戰爭衝擊世界，中國軍事行動以及灰色脅迫也被視為全球和平穩定最大戰略挑戰。

賴總統指出，台灣位居「第一島鏈」的戰略位置牽動地緣政治的發展。世界各國已經展開積極的合作，維持區域的和平穩定，上個月美國完成「印太安全補充撥款法案」立法，將提供印太區域額外安全援助，支持台海的和平穩定；感謝世界各國對台灣的重視和支持，民主自由是台灣不可退讓的堅持，和平是唯一的選項，繁榮是長治久安的目標。

談及兩岸未來，賴總統表示，「承接民主化台灣的我們，將是和平的舵手」，新政府將秉持「四個堅持」不卑不亢維持現狀，他呼籲中國停止對台灣文攻武嚇，和台灣承擔全球的責任，致力於維持台海及區域的和平穩定，確保全球免於戰爭的恐懼。

他說，如果國家領導人以人民福祉為最高考量，那麼台海和平、互利互惠、共存共榮應該是彼此共同的目標。

賴總統表示，希望中國正視中華民國存在的事實，尊重台灣人民的選擇，拿出誠意和台灣民選合法的政府，在對等、尊嚴的原則下，以對話取代對抗，交流取代圍堵進行合作，可以先從重啟雙邊對等的觀光旅遊，以及學位生來台就學開始，一起追求和平共榮。

賴總統說，在中國尚未放棄武力犯台之下，民眾應該了解即使全盤接受中國的主張、放棄主權，中國併吞台灣的企圖並不會消失。台灣必須展現守護國家的決心，提升全民保家衛國的意識，健全國安法制，積極落實「和平四大支柱行動方案」，展現穩定而有原則的兩岸關係領導能力，以及推動價值外交，跟全球民主國家肩並肩，形成和平共同體，發揮威懾力量，避免戰爭發生，靠實力達到和平的目標。

「四個堅持」為堅持自由民主的憲政體制、堅持中華民國與中華人民共和國互不隸屬、堅持主權不容侵犯併吞、堅持中華民國台灣的前途必須遵循全體台灣人民的意志。

「和平四大支柱行動方案」，包括強化國防及不對稱戰力、改善經濟安全與供應鏈、持續與民主國家建立夥伴關係及建立穩定而有原則的兩岸關係領導能力。（編輯：謝佳珍）1130520