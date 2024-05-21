賴總統就職未提九二共識 日學者：對中國懷有強烈戒心

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（中央社記者戴雅真東京21日專電）日本學者小笠原欣幸在「產經新聞」發表評論表示，總統賴清德就職演說延續前總統蔡英文政府的路線，在對中國政策上使用「維持現狀」，傳達守護台灣的強烈意願，不過賴總統沒有提及「一個中國」與「九二共識」，顯示對於中國懷有強烈的戒心。

小笠原指出，蔡前總統在就職演說時用「兩岸」、「對岸」的表現方式，賴總統則通篇用「中國」。另外，賴總統全文完全沒有提及「一個中國」原則及「九二共識」，顯示對於中國懷有強烈的戒心。

他表示，在前總統蔡英文執政的8年期間，「台灣認同」占據了主導地位。根據今年4月民調，認為「兩岸是兩個不同國家」的民眾高達76.1%。賴總統在演說中也提到，「中華民國與中華人民共和國互不隸屬」，這些是蔡前總統8年前就職時沒有過的用詞。他認為，賴總統的演說是根據台灣的民意，以及對中國的認識。

小笠原表示，另一方面，賴總統沒有提到制定新憲法等觸及「台灣獨立」的話題，避免給中國帶來不必要刺激，而是強調「維持現狀」，意在守護「民主的中華民國台灣」。賴總統的路線與蔡前總統類似，明確表明不會屈服於中國的壓力。中國雖然總歸會批判賴總統，但應當正視維持現狀的台灣民意。

這次總統大選，許多年輕人的票流向其他政黨，立法院最大黨也被在野黨國民黨拿下。小笠原表示，賴總統在演說中提到的強化經濟等內政課題，比起上次取得壓倒性勝利的蔡前總統更顯得抽象，反映民進黨執政的困難。

他表示，就在賴總統就職前，立法院才爆發了朝野衝突事件。中國認為這場衝突對立是一個「可以利用」的狀況，可能會透過在野黨占多數的情況，修改對中國不利的法律，從立法領域動搖賴政府。

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小笠原表示，在下次總統大選前，中國可能會表現出更多不信任民進黨政府的態度，但由於台灣民意多數認為「台灣不是中國」，國民黨也難以過度接近中國。賴政府要如何影響對於中台問題不太關注的年輕人，這一點值得關注。

他也表示，儘管賴總統在演說中沒有提及日本，但親日派的賴總統與許多自民黨議員關係密切，深刻理解日本能做什麼，以及不能做什麼。賴政府的誕生將能透過擴大台日民間交流，加強雙方的信賴關係，這對日本是有利的。（編輯：郭中翰）1130521