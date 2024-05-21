賴總統520演說 中國學者：是否啟動反分裂法待觀察

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（中央社記者謝怡璇台北21日電）總統賴清德昨日就職演說比以往提到更多次「台灣」。中國學者分析，演說兼具一邊一國、兩國論論調，且指新內閣台獨人士居多，推估賴清德將落實一邊一國路線，而北京是否會啟動反分裂國家法回應有待觀察。

中華和平發展智庫、梅花媒體集團、澳門區域與戰略研究中心及澳門區域公共政策研究學會今日共同主辦「兩岸學者評賴清德520就職演說線上論壇」，邀請台灣、大陸及港澳地區的學者與會分析。

北京大學台灣研究院院長李義虎以兩個基本判斷分析賴清德就職演說。第一，逾5000字的講稿，比以往的就職演說提到更多次「台灣」，此次520就職演說兼具一邊一國、兩國論的論調，一邊一國色彩更為濃厚，並分析賴清德此次人事布局台獨人士居多，將可能於執行面落實一邊一國的路線。

另外，他也表示雖然外界多認為賴清德兩岸路線有「蔡規賴隨」的趨勢，但也要注意賴清德沒有隨從前任步調的部分。前總統蔡英文就職演說曾提到中華民國憲法、兩岸人民關係條例。但此次賴清德僅提中華民國憲法；蔡英文過去於2016年提到「九二事實」，但賴清德沒提到或故意不去涉及。

澳門區域與戰略研究中心主任王建偉則認為，520就職演說提到中國的脅迫、滲透及文攻武嚇，基本上是呼應美國對中國的看法，並稱520就職演說為台獨的宣言書，北京是否會啟動反分裂國家法回應可進一步觀察。

中國文化大學政治系專任教授楊泰順則分析，過去選舉時民意調查賴清德聲量高於民進黨，此次520就職演說賴清德不能稍作退讓，若是放鬆可能會使民進黨支持者感到失望，賴清德不會去賭，因此預估賴清德與過去幾任相比將會往台獨路線更跨進一步。

國立政治大學國家發展研究所兼任教授高永光表示，此次520就職演說內容應是經過美國同意，美國抓住這個時機表態，北京現在得思考如何調整戰略構想，以處理美中關係。

針對中國此次對520就職演說的回應，亞太綜合研究院院長湯紹成表示此次就職演講稿屬於包裝式的台獨概念，並推測此次演說事前流程與過往不同，使得中國的反應不如以往迅速。

他說，8年前時任總統蔡英文的講稿，美國過去會事前知會中國，因此北京、廈門的學者能快速反應，不過此次中國國台辦到下午4點才反應。

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未來兩岸關係會如何發展，李義虎提到，台灣立法院的組成會造成法理台獨的阻力，因此賴清德將會加重「以美謀獨，以外抗中」的力道，台美軍事未來發展值得關注。

香港嶺南大學政府與國際事務學系副教授楊向峰則表示，台灣人跟中國人的政治認同相對立已成主流，再加上台灣對美出口大於對中出口，中國若以反分裂國家法、海峽兩岸經濟合作架構協議（ECFA）應對可能不是好選項。（編輯：唐佩君）1130521