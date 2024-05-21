林中斌：4點理由研判賴總統就任後不會台海衝突

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（中央社台北21日電）前國防部副部長林中斌指出，儘管有人擔心2024年台、美大選年台海恐發生危機，基於美國兩黨總統參選人都傾向避戰、開戰有違習近平政策方向等理由，他研判台海不會發生衝突或戰事。

總統賴清德20日宣誓就職，在演說時強調將秉持「四個堅持」，不卑不亢、維持現狀，呼籲中國停止對台灣文攻武嚇，致力維持台海及區域和平穩定，確保全球免於戰爭的恐懼。

美國國務院指出，美國歡迎賴總統在就職及勝選之夜演說提到，要維持台海和平穩定及兩岸關係現狀的承諾，並呼籲北京保持克制，重申中國不應利用台灣政權交接期為藉口或理由遂行挑釁或威嚇。

華府智庫戰略暨國際研究中心（CSIS）的China Power Project今年1月22日發表一份對52名美方專家、35名台方專家就中國在2024年及之後對台態度的調查，發現68%受訪美方專家認為「2024年可能/極可能出現台海危機」，持相同看法的台灣專家也高達58%。

對此，林中斌表示「容我提出不同觀點－台海不會在2024年爆發危機。為什麼呢？有幾個理由」。

林中斌指出，美國總統拜登已設下防止美中滑向衝突的護欄，幾篤定代表共和黨再戰的川普也不會有開戰意願。就他了解，美國2019年兵棋推演美中開戰結果將是慘勝或慘敗，讓華府對台海作戰有所警惕。

他說，俄烏戰爭及中東衝突擴大進一步限縮拜登政府行動自由，因此拜登於2022年便推動華府積極與北京建立溝通管道，避免衝突升級。

其次，林中斌認為台海爆發衝突與中國領導人習近平「二十大」後悄然進行的政策改革方向背道而馳。他認為北京對外已逐漸從「戰狼外交」轉向，對內原本受打壓的民企已回歸。在內外政策調整下，台海軍事衝突有違北京與西方往來及重振經濟的新政策走向。

他研判今後北京對台手段仍會維持「軟硬兩手」，包括持續拉攏社會團體及年輕世代訪問中國，適度對台解禁農產品貿易（軟的一手）；在台海尤其金門一帶發布禁航禁飛區，增加戰機在台周邊襲擾次數及強度（硬的一手），操作也會更加細膩。

長年研究共軍戰略的林中斌認為，第3點是北京仍看重「不戰而屈人之兵」的中國傳統戰略文化。北京當局長期透過外交、經濟等手段對台施壓，配合軍事實力為後盾，他在1988年提出所謂「超軍事手段優先」一詞，早於且涵蓋現在熱烈討論的「灰色地帶」概念。

他認為，不流血傷亡的海空演習是中國對台戰略另一關鍵要素，「2003年解放軍將領提出『臨界威懾』，2016年以來中國在台灣周邊舉行軍事演習，採延續不斷並推到極限的思維加大台灣心理壓力，北京認為這樣已足夠」。

第4點是林中斌認為，賴總統具備避免兩岸開戰而務實調整的潛力。儘管賴總統之前擔任閣揆時曾講過「抗中保台」，但之後以副總統身分認同並稱「和平保台」，顯示賴總統仍有一定的靈活性與可塑性（malleability）。基於這幾點理由及相互作用，林中斌研判台海在可預見的未來不會發生戰爭。（編輯：陳亦偉）1130521