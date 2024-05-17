520回顧與展望1 / 台美關係重中之重 落實和平四大支柱牽動兩岸

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總統蔡英文從政治門外漢到帶領民進黨8年執政，挺過新冠疫情、兩岸緊張、中美貿易戰危機，推行多項改革，把台灣推向國際，締造多項台灣民主史紀錄，但也有未竟之業，520交棒後，將是總統當選人賴清德的機會與挑戰。中央社從10日到20日推出一系列報導，提供讀者多元觀點的完整報導。

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（中央社記者黃雅詩、游凱翔、吳書緯台北17日電）長期力挺台灣的美國聯邦眾議院外委會主席麥考爾，已宣布將訪台參加總統當選人賴清德的520就職典禮。他日前受訪表示，對賴清德不陌生，和副總統當選人蕭美琴更曾有許多互動；他認為，台美關係目前已達到史上前所未有高點，賴上任後需要「繼續加溫」。

總統蔡英文即將卸任，交棒給賴清德，兩岸外交路線備受關注。中央社取得紀錄片「變局下的台灣Taiwan in Transition」內容，訪談麥考爾（Mike McCaul）、美國聯邦眾議院「國會台灣連線」的共同主席貝拉（Ami Bera）、狄亞士巴拉特（Mario Diaz-Balart，另譯，迪馬里）等人，解讀未來台美關係和區域議題。

台美關係持續升溫，談到未來擬推動的台美優先事項，麥考爾表示，將力促通過台美「避免雙重課稅」法案，深化台美貿易關係，及加速交運軍售武器給台灣。他打趣，蔡總統以前就常問他這個問題，「何時能拿到我已經付錢買的武器呢。」

對於提升台灣安全，麥考爾認為，台灣應強化對中國的海上嚇阻能力，反艦武器等裝備至為關鍵，他致力強化澳英美三方安全夥伴關係（AUKUS）協防，與此概念息息相關；此外，美國幫助台灣軍事訓練，也將發揮顯著助力。

麥考爾說，美國需協助台灣建構自我防禦能力，並確保台灣經濟繁榮，讓中國國家主席習近平企圖侵台時必須三思，是否值得付出如此龐大軍事經濟代價，「我父親曾參與二戰，我相信美國不願看見太平洋國家重蹈覆轍，再度落入獨裁者手中。」

麥考爾說，美國對台灣很重要，台灣的民主自由價值和產業供應鏈，對美國也很重要，台灣議題在美國受到跨黨派支持，不論今年美國總統大選結果如何，都不會改變美方對台灣的基本立場。

美國聯邦眾議院外委會主席麥考爾。（「變局下的台灣Taiwan in Transition」紀錄片提供）

美國聯邦眾議院「國會台灣連線」的共同主席，由共和黨議員狄亞士巴拉特與民主黨議員貝拉擔任，正是美國對台跨黨派支持的最好印證。

狄亞士巴拉特表示，美國國會是台美關係的重要基石，美國國會近年已通過許多重要挺台法案，「相信接下來還會通過更多」，尤其蕭美琴出任賴清德的副總統，這對台美溝通很有助益，將加深台美互信，具備互信是深化一切關係的基礎。

貝拉說，他曾在賴清德以立委身分訪美時相見，他去年訪台時，也曾拜會賴清德。他今年1月則是專程來台恭賀賴清德當選，根據幾次見面的印象，他認為賴清德是「思慮周到型」的領導人，也很懂得體貼別人。

貝拉說，他和賴清德從政前都是醫生，他們曾彼此分享，過去工作是服務病患，現在是服務人民，他相信賴清德會是很稱職的總統，會在兩岸政策維持現狀，不會尋求衝突，「我認為賴清德會延續蔡英文路線，並加以發揚光大，添上賴自己的政績。」

美國聯邦眾議院「國會台灣連線」的共同主席由共和黨議員狄亞士巴拉特（左）與民主黨議員貝拉（右）擔任。（「變局下的台灣Taiwan in Transition」紀錄片提供）

對於賴政府未來在外交領域的挑戰，台大政治系副教授陳世民表示，賴清德已宣示會延續蔡總統的路線，因此不會有太大轉變，台灣仍將努力與共享民主價值的國家強化關係，藉以讓民主陣營團結起來支持台灣。

他指出，以俄烏戰爭為例，儘管歐美國家經濟制裁俄羅斯的效果不大，但中國對外貿易占國內生產毛額（GDP）達40%，若西方國家採經濟制裁，「相信中國經濟會崩潰」。

陳世民強調，民主國家必然不容許自由、民主的台灣，被中國武力併吞，賴清德提出「和平四大支柱」的第3支柱，就是與全世界民主國家建立夥伴關係，而賴清德在總統任內，也必須說服民主國家願意團結起來支持台灣。

至於國防安全，國防院國家安全研究所長沈明室指出，印太問題也是全球問題，從近期美日韓參與北約高峰會等舉措可觀察到，各個不同面向的雙邊與多邊連結合作，體現「若未來印太有事，北約沒事當然願意協助，若兩邊同時發生衝突，也可緩和美國獨自面對兩場重大戰爭的壓力」。

沈明室說，最重要的缺口，就是未曾參與島鏈國家共同演習的台灣，若未來成為破口，恐讓中國影響力直驅太平洋；因此除了美日、美韓、美菲及美澳等雙邊合作，在中國與俄羅斯等極權國家同盟的態勢逐漸明顯之際，台灣扮演的角色更是重中之重。

沈明室認為，新政府的國防首要之務，就是持續提升台灣國防戰力，不能因為防禦能力減弱，讓台灣成為中共突穿第一島鏈的破口，並在蔡總統已建立基礎上，持續國防部改革，同時強化與他國合作，形塑「準同盟」態勢，且要持續發揮半導體優勢，慎防關鍵技術外流。

印太局勢事涉兩岸互動，國策研究院資深顧問陳文甲分析中國近年對台策略指出，北京將更加大操弄對台「文攻」（認知戰）與「武嚇」（灰色地帶戰略）的力度，企圖動搖台灣民心士氣，消耗國軍戰備並侵蝕國土安全。

陳文甲認為，賴清德必須不忘初心，落實「和平四大支柱」政見，致力於「靠實力才能有真和平，主張建立威懾的力量」的落實，並靈活運用台灣既有的「地緣、科技、民主、國防」等優勢力量，緊密地與美日同盟鏈結，共建強大威懾力量，嚇阻中國對台可能的軍事侵犯。

賴清德在選前提出「和平四大支柱」，包括「強化國防及不對稱戰力」、「改善經濟安全與供應鏈」、「持續與民主國家建立夥伴關係」及「建立穩定而有原則的兩岸關係領導能力」。（編輯：蘇志宗、楊蘭軒）1130517