拜登前顧問率團賀賴總統就職 美：北京若威嚇是挑釁

羅森柏格小檔案

羅森柏格（英文名：Laura Rosenberger）曾任美國前國務卿希拉蕊（Hillary Clinton）外交政策顧問，也曾在國務院和國家安全委員會擔任多項職務，前後超過10年。2021年1月接任白宮國安會中國與台灣事務資深主任。

她高度關切北京對台灣日益增加的挑釁行為，但也重申美國的對台政策仍是基於台灣關係法下的一個中國政策。

曾表示美國與台灣的非官方關係是十分重要的關係，雙方在各方面共同合作，包括在國防上確保台灣維持自我防衛能力以抵禦脅迫性行為，台美經濟關係也十分重要，她指出，對台交往準則是基於台灣關係法，並依循國會通過的「台灣保證法」（Taiwan Assurance Act）進行檢視。

談到中國，羅森柏格表示，拜登政府的對中政策有3大支柱，包括國內投資以增強競爭力、重建與盟友關係以尋回美國國際競爭領導地位，並與中國往來。