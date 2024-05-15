拜登前顧問率團賀賴總統就職 美：北京若威嚇是挑釁
（中央社記者石秀娟華盛頓15日專電）準總統賴清德將上任，美方官員說，美國總統拜登派遣他的前顧問狄斯、前副國務卿阿米塔吉等組成代表團參加賴總統就職，這項安排符合前例，也是正常民主程序，北京若採軍事或脅迫手段，將是挑釁。
羅森柏格小檔案
羅森柏格（英文名：Laura Rosenberger）曾任美國前國務卿希拉蕊（Hillary Clinton）外交政策顧問，也曾在國務院和國家安全委員會擔任多項職務，前後超過10年。2021年1月接任白宮國安會中國與台灣事務資深主任。
她高度關切北京對台灣日益增加的挑釁行為，但也重申美國的對台政策仍是基於台灣關係法下的一個中國政策。
曾表示美國與台灣的非官方關係是十分重要的關係，雙方在各方面共同合作，包括在國防上確保台灣維持自我防衛能力以抵禦脅迫性行為，台美經濟關係也十分重要，她指出，對台交往準則是基於台灣關係法，並依循國會通過的「台灣保證法」（Taiwan Assurance Act）進行檢視。
談到中國，羅森柏格表示，拜登政府的對中政策有3大支柱，包括國內投資以增強競爭力、重建與盟友關係以尋回美國國際競爭領導地位，並與中國往來。
美方官員對媒體背景說明表示，過去20多年來，美方在台灣總統大選後、以及就職前，都會派遣由前官員組成的代表團到台灣，這符合美國的一中政策、現狀、以及美國長久以來的作法。就職是民主程序的一部分，美國派遣代表團也是如此，北京如果選擇以軍事施壓或脅迫台灣作為回應，將是挑釁行為。
官員說，代表團將於週末抵達台北，除參加就職，也會有一系列拜會。
這名官員重申美國的兩岸政策指出，美國反對任何一邊片面改變現狀、不支持台獨、支持兩岸對話，期待兩岸分歧以和平手段、兩岸人民都能接受的方式解決，而且不受任何脅迫。只要能和平解決，美國對最終方案沒有立場。
官員指出，美國沒有改變長久以來的對台立場，美國遵循以台灣關係法、美中三項聯合公報、以及對台六項保證為基礎的一中政策。
有媒體詢問美方是否與賴清德討論就職演說。官員說，AIT一直有跟台北溝通美國的兩岸政策，這樣的溝通到就職前同樣在進行，和總統蔡英文任內一樣。在新總統任內，美國不希望有什麼改變，一再強調的就是「維持現狀」。（編輯：馮昭）1130515
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