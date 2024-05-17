美跨黨派參議員提決議 拒絕中國錯解聯大2758、偷渡一中原則
（中央社記者鍾佑貞華盛頓16日專電）美國跨黨派參議員昨天提出決議，強調聯合國大會2758號決議不代表世界接受北京對台主張；美國一中政策與中國的一中原則不同。議員說，「中國領導人心裡清楚，卻散布這種宣傳，剝奪台灣參與國際組織的能力。」
聯合國大會第2758號決議
決議全文：
大會決議
2758（26）．恢復中華人民共和國在聯合國的合法權利
大會，
回顧聯合國憲章的原則，
考慮到，恢復中華人民共和國的合法權利對於維護聯合國憲章和聯合國組織根據憲章所必須從事的事業都是必不可少的，
承認中華人民共和國政府的代表是中國在聯合國組織的唯一合法代表，中華人民共和國是安全理事會5個常任理事國之一，
決定：恢復中華人民共和國的一切權利，承認她的政府的代表為中國在聯合國組織的唯一合法代表並立即把蔣介石的代表從它在聯合國組織及其所屬一切機構中所非法占據的席位上驅逐出去。
1971年10月25日，
第1976次全體會議
資料來源：聯合國
美國參議院外委會共和黨首席議員里契（Jim Risch）及民主黨籍參議員夏亨（Jeanne Shaheen）提出決議表達立場，並於今天透過新聞稿表示，決議內容「撥亂反正」。美國應該把握每個機會對中國的錯誤論述進行反制。
決議長達7頁，強調聯大2758並非處理台灣最終政治地位，中國卻聲稱涉及台灣主權問題。支持聯大2758的國家不一定接受一中原則。
決議對中國藉聯大2758限縮台灣國際空間的作為指證歷歷，包括孤立台灣，阻止其有意義參與聯合國相關機構及其他國際論壇，及中國成功修改聯合國歷史性文件，將台灣列為中國的一省。
此外，中國衛生部在2005年與世界衛生組織（WHO）秘書處簽署備忘錄，要求與台灣的溝通必須經過中國；兩年後，時任聯合國秘書長的潘基文也引據聯大2758，拒絕台灣加入聯合國。
決議指出，中國以聯大2758為由，強迫、恐嚇或懲罰與台灣合作的主權國家。
決議並反對中國利用一中原則強迫美國、台灣和其他國家接受北京對台灣的主張；支持挺台灣的外交盟友持續與台灣保持官方關係，及世界各國加強與台灣的合作夥伴關係。
美國國會的決議（resolution）不具法律約束力，無須美國總統簽名生效，但代表國會的態度與立場。
里契昨天另與參議院外委會民主黨主席卡定（Ben Cardin）、民主黨的昆斯（Chris Coons）及共和黨的葛蘭姆（Lindsey Graham）致函世衛組織秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus），呼籲支持台灣有意義地參與世衛組織及即將舉行的世界衛生大會（WHA）。
世界衛生組織是聯合國所屬負責衛生事務的國際組織，1948年成立，總部設於瑞士日內瓦。WHO在2009年將台灣納入「國際衛生條例」（IHR）實施對象，且自當年起連續邀請台灣以「中華台北」名義的觀察員身分參加年度世衛大會。
在中國施壓下，台灣自2017年起便未受邀出席大會。外交部長吳釗燮日前於立法院表示，今年參加的難度依舊很高。（編輯：陳慧萍）1130517
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