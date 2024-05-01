美亞太副助卿批中扭曲2758號決議 外交部感謝關切

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳昇鴻台北1日電）美國國務院亞太副助卿譴責中國錯誤詮釋聯大2758號決議。外交部今天表示，對於美方對中國惡劣意圖的高度關切，外交部表達感謝，2758號決議未認定台灣是中華人民共和國一部分，與其他國家建立外交關係及參與國際組織是台灣正當權利，中國無權干涉阻撓。

外交部發布新聞稿表示，美國國務院亞太副助卿藍墨客（Mark Lambert）於美東時間29日在華府智庫「德國馬歇爾基金會」所舉辦有關聯大第2758號決議研究報告的發表會中，公開批評中國錯誤詮釋聯大第2758號決議，並企圖與其「一中原則」不當連結，清楚說明美國對該決議的四點立場，包括該決議不支持、不等同，也未反映對中國「一中原則」的共識；該決議不影響各國針對與台灣關係所做的主權決定；該決議不構成聯合國對於台灣最終政治地位的官方立場，以及該決議並未排除台灣有意義參與聯合國體系及其他多邊組織。

外交部指出，此次是美國政府第5度針對聯大第2758號決議遭扭曲表達嚴正反對立場，充分展現美方對中國惡劣意圖的高度關切，外交部表達誠摯歡迎及感謝。

外交部重申，聯大第2758號決議僅決定中國在聯合國代表權的歸屬，全文未曾提及台灣，也未認定台灣是中華人民共和國的一部分，更未授權中華人民共和國在聯合國代表台灣，所以該決議與台灣無關。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

外交部表示，中華民國台灣是主權獨立國家，與中華人民共和國互不隸屬；只有台灣的民選政府，才能在國際上代表台灣2350萬人民；中華人民共和國從未統治台灣，台灣也絕對不是中華人民共和國的一部分，這是當前台海現狀，也是國際公認的客觀事實。

外交部指出，與其他國家建立外交關係及參與國際組織是全體台灣人民的正當權利，中國無權干涉及阻撓；呼籲國際社會以具體行動反對中國錯誤詮釋聯大第2758號決議，並駁斥其所稱「一中原則」已是國際共識的謬論，以嚇阻中國片面改變台海現狀，為其未來武力犯台建構法理基礎的野心，合力維護台海及印太地區的和平穩定。（編輯：蘇龍麒）1130501