520回顧與展望1 / 財富分配惡化全球敲警鐘 貧富差距高房價仍待解決

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總統蔡英文從政治門外漢到帶領民進黨8年執政，挺過新冠疫情、兩岸緊張、中美貿易戰危機，推行多項改革，把台灣推向國際，締造多項台灣民主史紀錄，但也有未竟之業，520交棒後，將是總統當選人賴清德的機會與挑戰。中央社從10日到20日推出一系列報導，提供讀者多元觀點的完整報導。

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（中央社記者潘姿羽台北15日電）主計總處最新公布的家庭財富分配統計顯示，台灣貧富差距從30年前的16.8倍升至66.9倍，最低20%家庭處境令人關切，台灣約7成家庭財富未達平均數水準，中產階級面臨陷落危機，也是嚴峻課題。

總統蔡英文執政8年，經濟表現開紅盤，股市衝上兩萬點，但貧富差距、高房價問題成為年輕人之痛。中央大學經濟系教授邱俊榮直言，經濟高速發展，確實會導向財富分配差距擴大的結果，各國皆然，政府的責任在於透過政策制度設計，保障每個人有平等發展機會。

7成家庭財富未達平均標準 凸顯「後天不公平」

家庭財富是指資產減去負債所得的淨值，其中資產包含土地、房屋、汽車、股票、存款、家庭生活設備以及其他金融性資產（如保險、退休金準備）等。

30年前，主計總處首度公布家庭財富統計，民國80年台灣最富有的前20%家庭，平均每戶財富新台幣1306.1萬元，最貧窮的20%家庭平均財富77.6元，兩者相比，貧富倍數差距為16.8倍。

隨著時間推移，台灣人均GDP從9000多美元飛越至3萬美元，台股站穩2萬點，主計總處今年4月公布這項統計最新結果顯示，110年前20%家庭財富暴增至5133.2萬元，後20%家庭卻停滯在76.7萬元、不進反退，貧富差距擴大至66.9倍。

主計總處公布財富分配統計，110年五等分位的家庭財富差距倍數擴大至66.9倍。（中央社製圖）

根據主計總處統計，110年底平均每個家庭財富為新台幣1638萬元，但中位數僅894萬元，兩者數據落差如此之大，意味富有家庭擁有龐大財富，因而拉高平均值；細看統計可發現，台灣約7成家庭財富未達平均數水準。

主計總處4月底舉行記者會時，坦承貧富差距惡化，但家庭財富差距隨著時間擴大，是經濟高度自由發展地區的必然現象，世界各國都是如此，因為經濟自由發展，理財管道、投資方式、資產配置都有非常多選擇，就會造成差距。與主要國家比較，澳洲是93.1倍，英國、韓國分別為109.5倍及140.1倍，法國為627.4倍。

邱俊榮認為，財富是存量概念，存在先天不公平，假如有富爸爸，雖然子女所得低，財富仍可能比同儕高很多，為避免造成更多不公平，政府會透過遺產稅等稅制設計，避免有錢人的龐大財富繼續世襲。

不過財富的累積更重要是後天環境，邱俊榮直言，「在台灣，財富多的人很少是靠薪資所得，大部分是用錢滾錢，講最白就是房地產，或是其他資本利得、像是股票」。

然而，台灣現行稅制設計，股票投資僅須課交易稅、不課所得稅，股利又可採分離課稅、適用28%稅率，這對所得稅率級距已達40%的富者相對有利。

邱俊榮表示，薪資所得者有多少錢就要繳多少稅，一毛都跑不掉，但是靠資本利得累積財富者，卻能夠善用稅制設計節稅，「無形中會有利於資本利得者累積財富」，而且房地產也是一個加重分配差距的「台灣特色」。

談到財富差距議題，中經院院長葉俊顯感慨，政府對於課資本利得稅的意願不高，全球皆然，導致大家寧願把閒置資金拿去炒房、炒股，財富增加比較快，尤其近年來「利率低到不行」，資金環境寬鬆，使得有資源、有理財知識的人擁有更多操作空間。

年輕人買不起房 房地產加劇世代財富落差

台灣房屋持有稅率偏低、利率又長期低檔，加上華人「有土斯有財」觀念根深柢固，房地產早已不是居住必需品，而是帶有投資甚至炒作意味的商品。

2021年，前央行理事吳聰敏、現任理事李怡庭與陳旭昇等人，合作撰寫「致富的特權」一書，這本書花了不少篇幅，探討房地產價格飆升導致的社會問題。

書中點出，近20年台灣房地產價格高漲，多數年輕人難以透過工作的薪水買房，對低薪、高房價的經濟狀況感到絕望之際，20年前便已買房的上個世代，手上持有房產價格大幅成長，以至於台灣中老年人名下財產與年輕人的差距愈來愈大，這種情況容易造成年輕族群有相對剝奪感，也讓財富分配愈來愈不平等。

儘管政府自2020年底推出一系列健全房地產措施，包含央行選擇性信用管制、房地合一2.0、實價登錄2.0與平均地權條例修法，房價仍舊穩步走揚。

台經院產經資料庫研究員暨總監劉佩真直言，國內經濟指標好轉，且新青安方案刺激買氣，加上通膨陰影仍在，民眾認為資金停泊房地產具投資保值效益，這些因素都讓房市維持溫度。

政大財政系教授連賢明則提出不同的思考角度，他說，台灣房屋自有率高達8成，國外多落在4到6成，差異很大；在台灣，很多窮人還是有落腳之處，只是屋況老舊破敗，在此情況下，大環境房價上漲會導致窮人帳面上的資產增加，但生活依舊困苦。

邱俊榮則說，經濟快速發展加劇財富分配不均，是難以避免的趨勢，政府政策仍有很大改善空間，如稅制不健全、房地產利率及持有過低等；制度無法做到100%公平，想要扭轉現行規則，阻力也會非常大，但財富分配惡化不只是經濟問題，更是社會問題，當制度能夠保障人人有平等發展的機會，願意努力的人也有意願繼續努力，國家才會有繼續前進的動力。（編輯：林淑媛）1130515