上市公司總市值衝破66兆元 平均每位股民今年賺74萬

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（中央社記者曾仁凱台北13日電）台股指數13日盤中最高衝上20933.28點，終場上漲148.87點，漲幅0.72%，收在20857.71點，盤中及收盤指數改寫歷史新高。根據證交所最新統計，上市公司總市值首度衝破新台幣66兆元大關，達到66兆3690億元。

台股指數從去年底17930.81點，到今天盤中高點20933.28，大漲超過3000點。以今天收盤市值，對照2023年底上市公司總市值56兆8421億元，短短5個多月，台股市值暴增9兆5269億元。

依照證交所統計的4月最新投資人開戶數1277.6萬人換算，平均每位股民今年以來大賺約74.5萬元。

不過，沒有買到台積電的股民恐失落，台積電今年以來上演「一個人的武林」，今天股價再度衝高，終場上漲17元或2.12%，收在819元，直逼4月中創下的歷史新高。台積電今天市值攀上21.24兆元，對照台積電2023年底封關股價593元、市值15.37兆元，今年以來台積電股價大漲226元，市值大增5.86兆元。

等於台積電1家公司，就包辦今年台股市值增幅超過6成；如果扣除台積電，每位股民今年平均獲利縮水約為28.6萬元。（編輯：張良知）1130513