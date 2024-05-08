高股息ETF受益人數突破600萬 每4人就1人持有

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（中央社記者曾仁凱台北8日電）台灣今年引發「高股息ETF之亂」，市場到底有多夯。根據台股ETF集保戶股權分散統計最新資料，高股息ETF受益人數從去年底364萬3890人，快速攀升至最新的600萬9828人，不到半年成長將近65%，突破600萬人大關。

對照台灣約2300萬人口，等於平均每4個人，就有1人投資持有高股息ETF；而高股息ETF占整體台股ETF受益人比重也達到74%。

根據5月3日最新公布的集保戶股權分散統計資料顯示，台股ETF受益人最新1週再增加10萬7728人，總受益人從去年底607萬628萬人成長到825萬8566人，續創歷史新高；今年以來增加218萬7938人，其中以高股息ETF最受投資人喜愛。

目前台股高股息ETF累積已達到19檔，今年受益人數增加最多前5名分別為元大台灣價值高息（00940）、群益台灣精選高息（00919）、統一台灣高息動能（00939）、復華台灣科技優息（00929）和國泰永續高股息（00878），其中00940和00939為今年新成立。

若以今年以來含息績效來看，00919上漲14.2%表現最佳，00929上漲12.39%居次，00878上漲6.31%排第3。（編輯：張良知）1130508