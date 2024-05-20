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00878躍台股股東人數最多人氣王 超車中鋼

2024/5/20 10:48（5/20 11:17 更新）
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根據投信投顧公會統計，今年2月底，台灣ETF市場規模達到新台幣4兆1755億元。（中央社檔案照片）
根據投信投顧公會統計，今年2月底，台灣ETF市場規模達到新台幣4兆1755億元。（中央社檔案照片）
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（中央社記者曾仁凱台北20日電）ETF市場續熱，根據集保結算所截至17日的統計，國泰永續高股息（00878）最新股東人數衝上126萬9986人，超越中鋼的126萬4920人，成為台股股東人數最多的人氣王。

多年來，中鋼一直是國內股東人數最多的上市公司，2021年台積電一度超車，後來又被中鋼搶回寶座。不過，根據最新出爐的集保戶股權分散表，00878最新股東人數達126萬9986人，比前一週再增加7518人，已經連6週增加，一舉超車中鋼。

00878是國內最早推出季配息機制的ETF，為高股息ETF風潮揭開序幕，並長時間穩居台股ETF受益人數排行榜第1名，有「國民ETF」之稱。最新資產規模2802億元，僅次於元大台灣50（0050）和元大高股息（0056），在台股ETF中排名第3。

00878上週五除息，每單位配發股息0.51元，較第1季的0.4元再加碼，以當時股價計，年化殖利率逼近9%，吸引投資人踴躍參與除息，股東人數再向上拉升。

觀察目前台股股東人數排行榜，除了00878和中鋼分居第1、2位，台積電最新股東人數110萬8879人排第3；0056最新股東人數105萬5243人緊追在後，前4名股東人數都超過百萬人。

值得注意的是，台股股東人數排行榜前10名，除了中鋼、台積電、聯電、開發金、鴻海等熟面孔，5檔高股息ETF包辦半邊天，包括00878、0056及元大價值高息（00940）、群益台灣精選高息（00919）和復華台灣科技優息（00929）全入列，可見高股息ETF市場認同度高。（編輯：張良知）1130520

#ETF
#中鋼
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