00940成分股首次汰換名單出爐 三陽華碩等21檔入列

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（中央社記者曾仁凱台北17日電）備受矚目的元大台灣價值高息ETF（00940）4月1日掛牌後，5月進行首次成分股轉換，最新名單17日出爐。50檔成分股中，多達21檔汰換，其中三陽、華碩、國產等21檔新入列。

台灣指數公司今天發布指數成分股定期審核結果，00940成分股異動名單出爐，新納入21檔包括三陽、華碩、國產、冠德、華固、長榮航、漢翔、京城銀、玉山金、永豐金、第一金、華立、健鼎、新日興、玉晶光、京鼎、欣陸、南寶、天鈺、長虹和台表科。

另有21檔成分股遭刪除，包括統一、中碳、光洋科、光寶科、佳世達、漢唐、可成、神基、聯陽、智易、合勤控、神達、中磊、瀚宇博、上海商銀、亞翔、耕興、矽創、南茂、寶成和巨大。

根據元大投信官網指出，「00940每年2次進行成分股定期審核，以5、11月的第7個交易日為審核基準日，審核資料截至前1個月最後1個交易日。每次定期審核後選取成分股檔數50檔。」從指數調整到生效，會有一段時間差，提供投信進行持股調整，00940首次換股名單今天公布，也代表半年度的持股調整已告一段落。

根據證交所資料，00940最新資產規模達到新台幣1868億元，為台股ETF規模排行榜第7大；最新受益人數99.75萬人，直逼百萬人大關。（編輯：張良知）1130517