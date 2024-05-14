00878確定本季配息0.51元 年化殖利率近9%
2024/5/14 18:42
（中央社記者曾仁凱台北14日電）國泰投信官網傍晚最新公告，國泰永續高股息ETF（00878）本季確定每單位配發股息0.51元，較第1季的0.4元再加碼，如果想要參與本次配息，5月16日為最後買進日。
00878是目前國內規模第2大的高股息ETF，最新資產規模新台幣2808億元，直逼龍頭元大高股息（0056）的2859億元，比熱門的元大台灣價值高息（00940）規模還要大。另外00878目前受益人數約126萬人，是國內受益人數最多的台股ETF，備受矚目。
00878採季配息方式，股息持續走高，去年第1、2季每單位各配發0.27元，去年第3、4季提高到0.35元，今年第1季拉升至0.4元，本季再進一步加碼到0.51元，對照今天收盤股價23.3元，年化殖利率約8.75%。（編輯：張均懋）1130514
- 00878確定本季配息0.51元 年化殖利率近9%2024/05/14 18:42
- 2024/05/09 09:31
- 2024/05/08 11:06
本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。
請繼續下滑閱讀
高息ETF再添2新兵 00946、00944今掛牌力守發行價