00878確定本季配息0.51元 年化殖利率近9%

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（中央社記者曾仁凱台北14日電）國泰投信官網傍晚最新公告，國泰永續高股息ETF（00878）本季確定每單位配發股息0.51元，較第1季的0.4元再加碼，如果想要參與本次配息，5月16日為最後買進日。

00878是目前國內規模第2大的高股息ETF，最新資產規模新台幣2808億元，直逼龍頭元大高股息（0056）的2859億元，比熱門的元大台灣價值高息（00940）規模還要大。另外00878目前受益人數約126萬人，是國內受益人數最多的台股ETF，備受矚目。

00878採季配息方式，股息持續走高，去年第1、2季每單位各配發0.27元，去年第3、4季提高到0.35元，今年第1季拉升至0.4元，本季再進一步加碼到0.51元，對照今天收盤股價23.3元，年化殖利率約8.75%。（編輯：張均懋）1130514