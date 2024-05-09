高息ETF再添2新兵 00946、00944今掛牌力守發行價

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（中央社記者曾仁凱台北9日電）熱門的高股息ETF再添2新兵，群益台灣科技高息成長（00946）、野村趨勢動能高息（00944）今天同步掛牌，上市首日股價皆以平盤開出，力守發行價。

00946發行價新台幣10元，掛牌價為8日最新淨值10.02元，今天一早股價以10.02元平盤開出；00944的發行價和掛牌價（8日最新淨值）同為15元，今天早盤同樣以15元開出。隨後呈現平盤附近震盪。

00946被稱為「科技版的00919」。群益台灣精選高息（00919）是去年最熱門的台股ETF之一，00946系出同門，承襲00919的高股息精選邏輯，最大差別在於00946鎖定台灣上市櫃市值前250大電子股做為選股池，聚焦科技股。

00946最新的前10大成分股包括鴻海權重10.99%、聯發科9.01%、聯詠8.76%、日月光投控8.38%、聯電7.93%、瑞昱7.72%、世界3.75%、瑞儀3.36%、漢唐3.2%，和力成2.98%。

00944則是首檔由外資投信發行的台股高息ETF，強調結合「動能指標」與「股利指標」雙篩網，希望幫助投資人息利雙收。最新前10大成分股為亞翔3.53%、長榮鋼3.2%、至上3.15%、漢唐3.1%、瑞儀3.02%、群光2.77%、鈊象2.77%、力成2.72%、宏全2.54%，和中信金2.53%。

值得注意的是，歷經3月「00940之亂」，ETF一掛牌就破發，導致投資人對於新ETF的申購熱情明顯退燒。相較於3月募集的元大台灣價值高息ETF（00940）成立金額高達1752億元，統一台灣高息動能（00939）也有535億元，4月新兵00946和00944的成立規模分別只有45.43億元和12.99億元，加起來還不到60億元，幾乎只有00940的零頭。

另外根據證交所最新公布的4月集中市場相關數據，4月ETF占台股的成交值比重為5.79%，比起3月的高點6.61%也明顯滑落。（編輯：郭無患）1130509