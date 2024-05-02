ETF拚高股息 00878、00936雙雙拉高配息金額

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（中央社記者曾仁凱台北2日電）投資人瘋高股息，包括國泰永續高股息ETF（00878）、台新台灣永續高息中小型ETF（00936）5月中旬將除息，雙雙拉高配息金額，換算年化殖利率皆超過9%。

00936採取月月配，台新投信宣布5月16日除息，每單位預計配發股息0.16元，較4月的0.11元大幅拉升，對照週二收盤股價18.23元，換算年化殖利率達10.53%。

台新投信表示，00936雖然大幅調升配息金額，但沒有動用平準金。此次配息，最後買進日為5月15日，收益分配發放日為6月5日。

受益人數居台股ETF之冠的00878預計5月17日除息，00878採季配息，本季預計配息金額拉高到0.51元，比去年11月的0.35元和今年2月的0.4元大幅調升，創下ETF成立以來最高配息金額，對照週二收盤股價22.26元，年化殖利率9.16%。

00878最新資產規模新台幣2619億元，名列台股ETF市值規模排行榜第3大，僅次於元大台灣50（0050）和元大高股息（0056）；00878受益人數更高達124.8萬人，居台股ETF之冠，投資人可望受惠。（編輯：張良知）1130502