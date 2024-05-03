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超越台積電 00919今年零股交易成交量奪冠

2024/5/3 10:47（5/3 11:23 更新）
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（中央社記者曾仁凱台北3日電）高股息ETF成為台灣投資人新寵，根據最新資料統計，今年以來台股零股成交日均量排行榜前10名，高股息ETF就包辦6席，群益台灣精選高息（00919）更超越台積電，成為小資族最愛。

零股交易量為觀察小資族、存股族投資動向的重要指標，根據CMONEY統計，截至5月2日，今年以來台股零股成交日均量排行榜，00919的零股成交日均量達156.65萬股，超越台積電的150.09萬股，勇奪台股小資族最愛人氣王。

進一步觀察排行榜前10名，高股息ETF就占6席，除了00919，國泰永續高股息（00878）、元大台灣價值高息（00940）、復華台灣科技優息（00929）、元大高股息（0056）分居第3至6名，3月新掛牌的統一台灣高息動能（00939）則居9位。

如果再加上排名第8的元大台灣50（0050），等於零股成交量最高的前10名，就有7檔是ETF；相較之下，個股方面只有台積電、鴻海和緯創等3檔入列，顯示ETF已成為國內小資族最愛的主流投資商品。（編輯：張良知）1130503

#台灣
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