債券ETF今年規模暴增3389億元 投信掀追募潮

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（中央社記者曾仁凱台北6日電）聯準會（Fed）延後降息澆不息投資人熱情，根據統計，今年來國內債券ETF（不含槓反型）整體規模暴增約新台幣3389億元，總規模逼近2.4兆元；受益人數大增近49.5萬人，達到約159.5萬人，投信掀起追募潮。

除了新發行的債券ETF，幾檔熱門的債券ETF頻頻追加募集，目前國內規模最大的債券ETF元大美債20年（00679B）3月送出第13次追加募集申請，最新資產規模已衝破2000億元。

國泰20年美債（00687B）今年4月也進行ETF成立以來的第10次追募，今年短短4個月就追募5次，最新規模直逼1500億元。

目前群益ESG投等債20+（00937B）第6次追募申請已獲核准，5月3日起進行初級市場配售，本次追加募集額度最高為195億元。00937B今年以來規模增加約940.2億元，達到約1210億元；受益人數增加15萬人，達到近25.8萬人，今年基金規模與受益人數成長幅度居國內債券ETF市場之冠。

投資專家分析，雖然通膨頑強使聯準會降息腳步頻頻延後，不過在總體經濟回穩有撐，聯準會關心的核心PCE走勢和緩下，預期今年內啟動降息的機會仍高，澆不熄投資人透過債券ETF卡位布局債市的熱情。

不過群益投信提醒，由於市場參與熱烈，投資人需密切注意次級市場買盤過於踴躍，可能出現溢價過大，產生價格波動風險，務必審慎評估價格的合理性。（編輯：張良知）1130506