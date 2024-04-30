台積電太強台股落入窄基指數 台指期估7/29遭美禁交易

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者謝方娪台北30日電）台股上演台積電「一個人的武林」，以致台股加權指數落入美國窄基指數定義，金管會預估，最快7月29日起美國交易人將禁止交易大小台指期，但因美國交易人占台灣期貨市場交易比重僅0.7%，影響有限。

美國商品交易法明定，取得美國商品交易委員會（CFTC）交易許可的海外廣基指數期貨，若單一成分股占指數權重連3個月中有超過45個交易日逾3成，會被認定為「窄基指數期貨」並撤銷交易許可，通常會給予3個月過渡期，再開始禁止美國境內散戶或機構投資人交易該期貨。

金管會證期局副局長黃厚銘今天在例行記者會說明，期交所的大小台期貨均以證交所發行量加權股價指數作為交易標的，並均有取得CFTC交易許可，可銷售給美國交易人，不過，自今年2月15日起至4月29日止，台積電單一檔個股占台股指數權重已累積46個交易日超過3成。

黃厚銘進一步指出，因台股加權指數已符合美國窄基指數定義，期交所將通知美國CFTC，待美國CFTC回覆確切撤銷交易許可日期後，期交所將通知市場參與者即時採取因應措施。根據目前預估，最快7月29日大小台指期交易禁令將生效。

不過，黃厚銘強調，美國交易人占台灣期貨市場交易比重僅0.7%，且因美國交易人多屬全球集團，可由集團其他地區關聯企業至台灣作交易，據金管會評估，大小台指期遭美國禁止交易，影響有限。

外界關注，金管會未來會否考慮對單一成分股權重設上限，黃厚銘解釋，因台股加權指數屬於全集合指數，並非部分集合，無法自設上限。期交所未來將積極拜會外資，希望吸引外資繼續積極參與台灣期貨市場交易。（編輯：林淑媛）1130430