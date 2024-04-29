台股最快29日達窄基指數 4大關鍵問答一次看

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（中央社記者曾仁凱台北29日電）台積電上演「一個人的武林」，截至4月26日的過去3個月，台積電占台股市值比重已累積44個交易日超過3成，市場預料最快今天可能達到「窄基指數」門檻，恐導致美系外資無法交易台指期，少了美系法人的資金動能，對於台股有何影響，整理4大關鍵問題一次掌握。

回顧2021年4月，台股指數也曾因台積電市值比重過高，被列為窄基指數，直至2022年10月才解禁，期間台積電遭外資賣超過80萬張以上，台股指數從16571點跌到12856點；此次台股再度面對窄基指數威脅，市場嚴陣以待。

什麼是窄基指數？

根據美國商品交易法（CEA）規定，為降低美國投資人風險，證券指數若單一成分股占整體指數權重，連續3個月中，有超過45個交易日超過30%，會被歸類為窄基證券指數，美國商品期貨交易委員會（CFTC）將撤銷許可，美國境內投資人包括散戶和法人機構不得交易窄基指數期貨。

台股為什麼可能被列入窄基指數？

台積電引領全球半導體製造，成為台灣護國神山，尤其過去1年多來，拜生成式AI趨勢帶動高階晶片需求暴增，台積電經常上演「一個人的武林」，1家公司就左右台股大盤走勢。

根據法人統計，從2月15日龍年開紅盤以來至上週五（4月26日），台積電占台股市值比重超過3成已累積達44個交易日，最快今天達到45個交易日的窄基指數規定門檻。

被列入窄基指數有何影響？

2021年4月至2022年10月，台股指數就曾被列為窄基指數，期間台股指數從16571點，跌到12856點，此次再度面臨入列窄基指數威脅，市場如臨大敵。

不過證交所副總經理暨發言人陳麗卿認為，當時台股回檔與疫情關聯度較大，那段期間全球股市都下跌。而大型企業市值占比偏高並非台灣資本市場獨有的現象，目前台積電占台股權重約32%，而韓國三星（Samsung）居韓股市值占比達33%，比台積電還要高。

金管會證期局副局長高晶萍則強調，達到窄基指數門檻，並非馬上生效，會有一段過渡時間。

根據金管會統計，台股的外資交易人有9成是新加坡、香港、英國等地，美國境內交易人占比僅約0.7%；而且窄基指數的影響僅限期貨，範圍並不包括現貨市場，評估對台股整體影響有限。

台股頻遭遇窄基指數風險，主管機關有何因應對策？

陳麗卿表示，經過多年發展，以台積電為首的台灣半導體業，擁有最完整的上中下游產業鏈，相關的優秀人才、先進技術，是台灣資本市場的堅強後盾。但她也坦承，產業發展集中是優勢也是風險。

根據證交所統計，截至2023年底，電子類股占台股比重達59%，其中半導體市值比重約39%。證交所擬借重台灣半導體業的全球關鍵地位，除了厚實電子產業競爭力基礎，並引導台灣產業更多元發展。

證交所最新提出增加產業鏈連結、引導多元產業發展、強化國內外引資效能，和優化投資人關係等4大面向，希望助力國內資本市場產業健全及均衡發展，進而推升台灣資本市場價值。鎖定綠能、數位和生技3大新經濟產業，希望透過一般板及創新板的雙引擎力量，引導產業更多元發展，上述3大新經濟產業，目前占台股市值比重僅1.4%，證交所擘劃下一個10年目標，希望到2035年占比要提高到10%以上。（編輯：張均懋、潘羿菁）1130429