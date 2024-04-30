台積電尾盤壓低 台股跌近百點失守20400點
2024/4/30 13:51（4/30 14:02 更新）
（中央社記者江明晏台北30日電）台股今天開高後整理，盤中指數多在20500點之上狹幅震盪，尾盤電子、金融股出現賣壓，台積電壓低收黑，800元關卡得而復失，終場指數下跌98.92點，收在今天最低點20396.6點，失守20400點。
華爾街股市4大指數全部收漲，台股今天開高走低，早盤一度翻黑下跌約50點，隨後翻紅，在20500點之上狹幅震盪，尾盤下殺，收在今天最低點。
台股終場指數收在20396.6點，下跌98.92點，跌幅0.48%，成交值縮至新台幣3575.85億元。
觀察盤面焦點，台積電盤中維持漲勢，站回800元大關，但尾盤賣壓出籠，終場下跌5元，收在790元，跌幅0.63%，鴻海尾盤也壓低，終場下跌1.58%，聯發科下跌逾2%。
市場擔憂運力供過於求，長榮、陽明今天收黑，下跌逾1%；重電族群華城、士電等震盪整理收黑，AI概念股以散熱族群走勢較強，奇鋐漲逾4%、高力收盤漲停。（編輯：張均懋）1130430
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台股跌98.92點