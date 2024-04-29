谷月涵：台股美股風險偏高 520因素有正面影響

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳家豪台北29日電）台股今天盤中勁揚逾300點，突破20400點。前外資分析師、寬量國際策略長谷月涵（Peter Kurz）說，從貨幣供給和市值比例來看，無論台灣、美國或全世界股市都到了極限，風險比較高，雖然不代表一定會跌，但未來1到2年下跌機會比較大。

談到520行情和美國總統大選影響，谷月涵認為，這兩個因素都有正面影響，一方面台灣將有新總統，市場對新政策和新方向會抱持希望。另一方面，美國政府當然會想減少資金面壓力，美國財政部長葉倫（Janet Yellen）很明顯一直減輕發行公債的壓力，以免吸收資金市場的流動性，他認為在美國選舉前還是有機會降息。

谷月涵今天出席寬量國際第2季投資說明會指出，台股仍有基本力量，第一個是人工智慧（AI）題材，第二個是台灣資金充沛，雖然無法確定資金來源，但他相信很多資金是從中國流過來。

談到台股動能，谷月涵認為，目前看來市場熱度還是可觀，動能還存在。AI是目前很大的題材，可以吸引大量資金，如果AI股繼續漲上去可能有泡沫跡象，一旦股市下跌，AI類股會跌更多。

媒體追問台股2萬點能否站穩，谷月涵表示，如果台股可以再創新高，就代表能夠繼續上漲。他無法預測台股2萬點盤整會持續多久，不過目前台灣和美國等股市都在測試能否維持現在位置。

他提到，上週Google、Meta等大型科技公司都表示要繼續投資AI晶片，激勵AI概念股表現，目前沒有過熱問題，不過如果股市回檔，AI類股回檔空間也會更大，最近國內外股市都開始往其他產業發展，包括傳產和金融類股都開始有表現。另外因為匯率貶值壓力，台灣資產股也有投資人布局。

針對日圓近期持續走貶，谷月涵表示，他不了解為何日本央行先前沒有升息，可能是因為日本好不容易從30年的產業空洞化時代走出來，寧願維持一點通貨膨脹壓力。寬量國際研究發現，人民幣有更大貶值壓力，原因是人民幣與美元利差越來越大，美國與中國貿易關係也拉得比較遠。如果人民幣貶值，日圓和新台幣走勢都會受影響，為了避免亞洲貨幣遇到這樣問題，美國聯邦準備理事會（Fed）可能會考慮早一點降息。

谷月涵分析，美國聯準會先前一直升息時，對股市有利，維持高利率不見得是壞事，然而與以前不同的是美元開始轉強，代表高利率政策開始吸收一些國外資金。他認為美國聯準會還是希望早一點降息，先前已經被批評因應通膨速度太慢，如果明年經濟衰退，聯準會可能又會被批評，因此一直想找機會降息。（編輯：張均懋）1130429