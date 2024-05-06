群光首季三率三升每股賺2.42元 ETF持股逾2成

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（中央社記者曾仁凱台北6日電）電腦鍵盤龍頭廠群光今天公布第1季稅後純益新台幣17.62億元，季減14.8%，年增20%，每股純益2.42元，創歷年同期新高。群光日前吸引熱門高股息ETF青睞，ETF持有群光股權比重已逾2成。

第1季是群光的傳統淡季，單季營收228.46億元，年增1%；首季獲利年增率達20%，獲利成長幅度遠優於營收成長。

群光第1季毛利率20.2%、營益率10%、淨利率7.7%，分別較去年同期提升3.3、2.1和1.2個百分點，呈現「三率三升」。群光財務長林玉玲今天表示，毛利率提升原因包括受惠新台幣及人民幣貶值帶來的匯率利益，以及來自產品組合調整，高毛利率的鍵盤、電源出貨比重增加。

群光維持穩健獲利成長，成為高股息ETF的最愛，根據統計，國內7檔規模最大的高股息ETF，有6檔將群光列入主要成分股名單。林玉玲表示，目前ETF持有群光股權比重已超過2成，如果加計自營商持股將近3成，與董事長許崑泰為首的經營團隊，以及外資持股，形成三足鼎立。

展望後勢，林玉玲表示，群光包括鍵盤、影像和電源等3大產品線，第1季以鍵盤表現最為出色，年增率達雙位數。第2季搭載Copilot鍵的新款AI PC鍵盤已於4月開始出貨，看好接下來除了激勵PC市場出貨成長，更重要的是AI PC屬於高階機種，有利帶動LED背光筆電鍵盤滲透率提升，推高獲利能力。

至於影像事業方面，主要運用在視訊會議系統的智慧視訊產品，和車用駕駛監測系統，第1季出貨年成長都超過10倍；接下來同樣看好AI PC趨勢將增加筆電影像模組產品功能，像是臉部辨識功能、加裝感應器控制螢幕明暗等，產品規格提升，將有利群光產品單價（ASP）拉高。（編輯：張良知）1130506