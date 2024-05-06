本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 證券
台股
新聞專題
台股1/300
首頁 / 證券

台積電開盤漲11元 台股早盤站上20500點

2024/5/6 09:10（5/6 09:41 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
台股示意圖。（中央社檔案照片）
台股示意圖。（中央社檔案照片）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者賴言曦台北6日電）美股3日收紅，其中輝達、超微、台積電ADR等AI指標股勁揚。台股今天開盤上漲超過200點，指數越過20500點，早盤最高達20579.47點。

台積電美國存託憑證（ADR）3日終場漲3.91%、收141.56美元，台積電今天開盤上漲新台幣11元，以791元開出，其餘權值股包含聯發科、鴻海皆紅。

美國科技股輝達（NVIDIA）預計22日公布財報，台股AI指標族群今天買氣湧現，其中技嘉、奇鋐早盤漲逾2%。（編輯：郭無患、楊凱翔）1130506

延伸閱讀
美AI科技股強勁 法人：支撐台股反彈動能鴻海早盤大漲6%創近16年高點 成交值躍居第1AI雲端產品助攻 鴻海4月營收近5109億元創同期新高聯準會利率不變 主席鮑爾表明下一步升息機率低台指期列窄基指數有前例 專家：不影響台積電期貨
台股
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
台股開盤漲149.48點
172.30.142.21
更多編輯台推薦新聞：