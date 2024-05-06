台積電開盤漲11元 台股早盤站上20500點
2024/5/6 09:10（5/6 09:41 更新）
（中央社記者賴言曦台北6日電）美股3日收紅，其中輝達、超微、台積電ADR等AI指標股勁揚。台股今天開盤上漲超過200點，指數越過20500點，早盤最高達20579.47點。
台積電美國存託憑證（ADR）3日終場漲3.91%、收141.56美元，台積電今天開盤上漲新台幣11元，以791元開出，其餘權值股包含聯發科、鴻海皆紅。
美國科技股輝達（NVIDIA）預計22日公布財報，台股AI指標族群今天買氣湧現，其中技嘉、奇鋐早盤漲逾2%。（編輯：郭無患、楊凱翔）1130506
延伸閱讀美AI科技股強勁 法人：支撐台股反彈動能鴻海早盤大漲6%創近16年高點 成交值躍居第1AI雲端產品助攻 鴻海4月營收近5109億元創同期新高聯準會利率不變 主席鮑爾表明下一步升息機率低台指期列窄基指數有前例 專家：不影響台積電期貨
- 台積電開盤漲11元 台股早盤站上20500點2024/05/06 09:10
- 2024/05/06 09:04
- 2024/05/06 08:21
本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。
請繼續下滑閱讀
台股開盤漲149.48點