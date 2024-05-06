本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 證券
鴻海
新聞專題
鴻海1/300
首頁 / 證券

鴻海早盤大漲6%創近16年高點 成交值躍居第1

2024/5/6 09:31（5/6 09:57 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
圖為鴻海新北市土城總部。（中央社檔案照片）
圖為鴻海新北市土城總部。（中央社檔案照片）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者鍾榮峰台北6日電）鴻海受惠人工智慧AI雲端產品助攻，4月營收逼近新台幣5109億元創歷年同期新高，激勵鴻海今天開盤勁揚，早盤最高165.5元，大漲6.1%，創2008年8月下旬以來波段高點。

鴻海早盤最高漲9.5元，若以鴻海發行股數約138.63億股粗估，鴻海今天早盤市值大增近1317億元，總市值超過2.29兆元，穩居台股個股第2，僅次於台積電。鴻海早盤成交值位居台股個股第1。

鴻海自結4月合併營收5108.96億元，月增14.16%，比2023年同期成長19.03%，創歷年4月同期新高，主要受惠人工智慧AI拉貨動能增加，營收顯著成長。

累計今年前4月鴻海自結營收1兆8330.59億元，較去年同期減幅縮小至3.11%。法人指出，今年前4月鴻海在AI雲端產品年成長超過3成。

展望第2季，鴻海重申第2季仍屬傳統淡季，主要產品進入新舊產品轉換期，第2季能見度大約與目前市場預期相當，預估第2季營運展望將呈現季增、年增的表現。（編輯：郭無患）1130506

延伸閱讀
台積電開盤漲11元 台股早盤站上20500點AI雲端產品助攻 鴻海4月營收近5109億元創同期新高鴻海2023獲利1420.98億創歷年第3高 三率三升鴻海雲端和元件營運看佳 全面布局AI產品
鴻海
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
n7交車發威 鴻華先進4月營收年增逾21倍創新高
172.30.142.45
更多編輯台推薦新聞：