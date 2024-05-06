鴻海早盤大漲6%創近16年高點 成交值躍居第1
2024/5/6 09:31（5/6 09:57 更新）
（中央社記者鍾榮峰台北6日電）鴻海受惠人工智慧AI雲端產品助攻，4月營收逼近新台幣5109億元創歷年同期新高，激勵鴻海今天開盤勁揚，早盤最高165.5元，大漲6.1%，創2008年8月下旬以來波段高點。
鴻海早盤最高漲9.5元，若以鴻海發行股數約138.63億股粗估，鴻海今天早盤市值大增近1317億元，總市值超過2.29兆元，穩居台股個股第2，僅次於台積電。鴻海早盤成交值位居台股個股第1。
鴻海自結4月合併營收5108.96億元，月增14.16%，比2023年同期成長19.03%，創歷年4月同期新高，主要受惠人工智慧AI拉貨動能增加，營收顯著成長。
累計今年前4月鴻海自結營收1兆8330.59億元，較去年同期減幅縮小至3.11%。法人指出，今年前4月鴻海在AI雲端產品年成長超過3成。
展望第2季，鴻海重申第2季仍屬傳統淡季，主要產品進入新舊產品轉換期，第2季能見度大約與目前市場預期相當，預估第2季營運展望將呈現季增、年增的表現。（編輯：郭無患）1130506
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