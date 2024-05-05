AI雲端產品助攻 鴻海4月營收近5109億元創同期新高

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（中央社記者鍾榮峰台北5日電）鴻海今天下午公布4月自結合併營收新台幣5108.96億元，創歷年同期新高，主要受惠AI雲端產品顯著成長；累計前4月營收1兆8330.59億元，年減3.11%。展望第2季，鴻海重申，第2季營運預估將呈現季增、年增表現。

鴻海自結4月合併營收5108.96億元，較3月4475.4億元增加14.16%，比2023年同期4292.19億元成長19.03%，是歷年同期新高。

從4大產品線來看，鴻海指出，4月電腦終端因客戶拉貨動能較大，比3月強勁成長。消費智能較3月顯著成長，元件及其他產品主要業務相關零組件出貨增加，雲端網路因人工智慧（AI）拉貨動能增加顯著成長。

若與2023年同期相比，鴻海指出，4月元件及其他產品強勁成長，雲端網路因AI產品拉貨動能增加，抵銷網通產品庫存調整影響，較去年同期強勁成長。

4月消費智能因客戶拉貨動能較大，較去年同期顯著成長，電腦終端受惠新產品上市，較去年同期強勁成長。整體來看，鴻海4月四大產品均顯著月增與年增，創同期新高。

累計今年前4月鴻海自結營收1兆8330.59億元，較去年同期1兆8919.1億元減少3.11%。

從四大產品來看，鴻海分析，前4月元件及其他產品主要業務相關零組件出貨增加，雲端網路因AI伺服器需求強勁，均較去年同期強勁成長；電腦終端因PC市場需求穩定，較去年同期略微持平，至於消費智能因中國大陸鄭州廠區受疫情影響，訂單推遲到去年第1季生產，使得基期較高，因此較去年同期略微衰退。法人指出，今年前4月鴻海在AI雲端產品年成長超過3成。

展望後續，鴻海重申第2季仍屬傳統淡季，主要產品進入新舊產品轉換期，第2季能見度大約與目前市場預期相當，預估第2季營運展望將呈現季增、年增的表現。

鴻海旗下富智康日前公布第1季財報，單季虧損2040.7萬美元，較2023年同期虧損5231.5萬美元收斂，富智康預期上半年將持續虧損，虧損規模接近2023年上半年的4984萬美元。

鴻海將於14日召開法人說明會，市場預期包括AI伺服器及關鍵零組件出貨、蘋果iPhone拉貨力道、電動車市況與鴻華先進交車進展、全球布局等議題，將成為法人關注焦點。（編輯：楊蘭軒）1130505