劉揚偉：鴻華電動乘用車年銷售可破萬輛 拓海外市場

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（中央社記者鍾榮峰台北23日電）鴻華先進董事長劉揚偉預估，今年台灣電動乘用車年度銷售量將破萬輛，電動商用車預期銷售超過百輛，今年推動Model B車款量產及布局海外市場，商用車也朝向海外市場發展。

鴻海與裕隆合資的鴻華先進，將於5月23日召開股東會，展望今年乘用車營運目標，劉揚偉在營業報告書中表示，今年Model C結合客戶行銷規劃擴量交付，Model B推動量產並發展海外市場。

在商用車，劉揚偉指出，已經啟動建置高雄橋頭園區工廠提高總產能，也規劃發展海外市場。

展望今年銷售量，劉揚偉預期，鴻華今年在乘用車台灣客戶預接單量超過9000輛，預期年度銷售量可超過萬輛；在商用車，他預期銷售可超過百輛。

劉揚偉表示，今年鴻華持續強化研發能量，擴展客戶關係，優化產品和管控成本，財務操作以穩健保守為原則，視營運規劃投入必要資源。

展望未來發展策略，劉揚偉表示，鴻華以開放平台為核心，推動電動車普及化，分享平台降低開發費用和縮短開發時程，共用平台形成規模經濟，在委託設計製造服務（CDMS, Contract Design Manufacturing Services）商業模式下，鴻華扮演提供設計、供應鏈管理等重要角色。

觀察電動車市況，鴻華預估，今年乘用車和商用電動車市場持續成長，電動車充電樁等使用環境持續改善，政策也推動商用車電動化。

在產銷政策，鴻華表示，持續鞏固乘用車和商用車既有客戶群關係，擴展新客戶機會並持續發展新車型；建立供應鏈良好合作與策略夥伴關係；並掌握市場動態和技術趨勢。

鴻華高雄橋頭科學園區新廠在4月中旬動土，預計2025年完工，初期產能約年產500輛，2028年目標擴產至1000輛電動巴士。

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鴻華在4月中旬指出，Model T電動巴士在東南亞及美洲專案，陸續洽談中，乘用車Model C為核心的納智捷（LUXGEN）n7電動車款，已下線超過700輛給客戶，持續大量交付中；Model B預計今年第4季投入量產。

鴻華先前透露，今年下半年規劃推出長里程版Model C平台電動車，12月規劃推出Model D新平台概念車款，Model C國外量產版目標在2025年年中推出，鴻華會以每年推出一款量產車的速度推進產品線。（編輯：潘羿菁）1130423