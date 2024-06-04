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黃仁勳讚全台最大AI超級電腦在高雄 規劃擴建運算力

2024/6/4 13:32（6/4 13:41 更新）
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輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳（前右）4日前往台北國際電腦展（COMPUTEX 2024），並在參訪鴻佰攤位時，與鴻海董事長劉揚偉（前右2）握手致意。中央社記者翁睿坤攝　113年6月4日
輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳（前右）4日前往台北國際電腦展（COMPUTEX 2024），並在參訪鴻佰攤位時，與鴻海董事長劉揚偉（前右2）握手致意。中央社記者翁睿坤攝　113年6月4日
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（中央社記者鍾榮峰台北4日電）輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳今天上午參觀台北國際電腦展（COMPUTEX）展區，他在鴻海旗下鴻佰展區與鴻海董事長劉揚偉相見歡。黃仁勳透露，台灣最大的AI超級電腦中心就在高雄，輝達規劃在高雄擴大AI超級電腦「Taipei-1」的運算規模。

黃仁勳上午現身台北國際電腦展南港展覽館1館，參觀包括廣達旗下雲達、緯穎、技嘉、鴻佰等展區，現場參展廠商代表和媒體簇擁，將展區擠得水洩不通，行程也因此大延遲，原定上午10時黃仁勳要到鴻佰攤位，大約11時40分左右才到現場。

黃仁勳一來到鴻佰展區，立即搭上劉揚偉肩膀說，「Young是我的好朋友」，輝達和鴻海相互合作已有數十年之久，雙方未來繼續合作打造未來。黃仁勳也在鴻佰與輝達共同合作最新GB200 NVL72伺服器機櫃簽名紀念。

黃仁勳表示，「電腦運算的新時代已經來臨，我們正在一起合作，為AI應用打造資料中心、AI工廠」，為各產業製造數位人類（digital human）智慧產品，製造相關產品，需要大量內建高階AI伺服器的AI工廠。劉揚偉則說，輝達的技術強化AI領域。

雙方說完後齊喊鴻佰英文名稱Ingrasys，為此加油打氣，劉揚偉也引領現場鴻海集團主管，連3聲高喊黃仁勳英文名字Jensen作為回應。

黃仁勳笑說，他非常喜歡這樣的加油聲調，在美國工作完回到家時，家人都會這樣喊著他的英文名字鼓勵打氣。

黃仁勳接受現場媒體訪問表示，台灣最大的AI超級電腦中心就是在高雄，鴻海集團旗下企業協助輝達在高雄建立資料中心，也協助輝達在當地運作超級電腦。

黃仁勳說，輝達規劃在高雄擴大AI超級電腦「Taipei-1」的運算規模，他指出，台灣必須擴大更多的AI基礎建設，從學術研究到企業商業運作，都需要AI基礎建設打造AI工廠和應用。

鴻海今天中午也宣布，攜手輝達以超級晶片GB200伺服器為核心，在台灣高雄建置先進算力中心，驅動集團三大平台（智慧製造、智慧EV、智慧城市），同時，雙方也將持續深化在人工智慧AI、電動車、智慧工廠、機器人、智慧城市等多領域合作。（編輯：潘羿菁）1130604

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