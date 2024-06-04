童子賢：台灣供應鏈具影響力 為全球AI支柱

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者何秀玲台北4日電）台灣玉山科技協會今天舉辦會員大會，該會理事長、和碩董事長童子賢表示，AI三巨頭齊聚一堂，可見台灣供應鏈具影響力，才會吸引AI巨頭來台落腳，「台灣對他們而言是最佳夥伴，也是全球AI科技的支柱」。

被問到如何看近期輝達執行長黃仁勳帶來的風潮，童子賢說，黃仁勳被稱為AI教父，是強而有力的號召者，將帶領大家往AI的方向前進。

童子賢說，近期AI三巨頭包括黃仁勳、超微董事長蘇姿丰、英特爾（Intel）執行長季辛格都齊聚台灣，留在台灣布樁、結盟，他套一句輝達執行長黃仁勳的話：「台灣處於AI科技中心」，台灣也是全球AI科技的支柱。

他表示，若看20年前電腦展，巨頭們不見得會來台灣，更不用說在台灣待長達一週，可見台灣供應鏈已具影響力，才會吸引巨頭來台落腳。

他舉例，像美國電腦展已演變成CES（美國國際消費性電子展），「因為電腦每年長得都一樣」，而產業又逐步轉移至桌機、智慧手機、到現在的電動車等，讓美國後來轉型為消費性電子展。

台灣電腦展無論面對何種科技潮流崛起，國內外大廠合作的對象仍是台灣，童子賢指出，俗話說：「一個籬笆三個樁，一個好漢三個幫」，像以前英特爾主導CPU，將台灣視為「Design wing」，因爲沒有翅膀的老鷹飛不起來。

現在AI晶片同樣也需要Design wing，不但需有關鍵零組件，還要能散熱、結合許多小軟體、5G介面等才能構成系統，台灣對他們而言是最佳夥伴，是最齊全的Design wing。

但他也認為，科技產業發展要健全，各個產業也要平均發展，不論是IT或AI，甚至從生物科技到能源、醫療到金融，各方面進展都能齊頭並行，才能讓台灣在科技領域不成為偏食的小孩。

此外，台積電新任董事長魏哲家今天表示，台積電未來前途一片美好。童子賢認為，台積電的2奈米廠布局進行中，AI風潮持續熱，建廠可說躬逢其盛。（編輯：張均懋）1130604