童子賢：台灣電力消費將直線上升 得提升能源效率

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（中央社記者何秀玲台北4日電）台灣玉山科技協會理事長童子賢談到近期受關注的能源政策，他說，台積電新建7座廠，若全數啟用，加上台灣投入AI科技、電動車等，電力消費直線上升，還需兼顧「不排碳發電」，所以得提升能源和電力效率，因爲「電力即國力」。

台灣玉山科技協會今天舉辦會員大會，由童子賢主持。

童子賢說，他最近多次公開倡議能源政策，無論是反核人士的指教與建議，或是產學界的肯定與支持，讓各界能正視能源政策議題是一件好事。

他指出，由於工業國家陸續承諾2035年後禁售燃油車，全數改為電動車，加上AI崛起，而台積電要興建7座工廠，有晶圓廠和封裝廠等，若全數啟動，又有AI科技、電動車等，相信電力消費將直線上升。

台灣身為地球村重要科技成員，當然希望不缺電，還能減碳，並趨於淨零碳排；只是根據統計，目前全球發電中39%為不排碳的發電，而台灣不排碳的發電僅有16%再多一點。

童子賢說，他曾提出警訊，在減碳成績方面，台灣碳排放發電在聯合國政府間氣候變遷專門委員會（IPCC）190個國家中，排名第135名，是工業先進國家放牛班。

他指出，台灣在中油、台電為主的消費一年超過新台幣2兆元，是國防經費的4至5倍、也是醫療健保支出的2至3倍，如果能源及電力政策做得好，可以替國家爭取很大的競爭力。

台灣必須思考，科技發展若需要穩定電力供應，又希望不排碳，且顧及民生消費成本結構，這是不分黨派的事，甚至可說是「電力即國力」。（編輯：張均懋）1130604